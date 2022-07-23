زيادة جديدة لأسعار الوقود فِيْ السودان.. إلغاء تدريجي للدعم

ارتفعت أسعار البنزين فِيْ السودان بمقدار 90 جنيهاً سودانياً للتر لتصل إلَّى 760 جنيهاً سودانياً (1.34 دولاراً) للتر.

وقالت وزارة النفط السودانية فِيْ بيان لها اليوم، إن أسعار الديزل ارتفعت أيضا بمقدار 108 جنيهات إلَّى 748 جنيها للتر.

وقالت الوزارة فِيْ بيان لها ان “اسعار المحروقات جاءت (بعد) الة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد المجانية والخاصة فِيْ ظل التغيرات التي تطرأ على سوق الوقود العالمي”.

وشهد السودان ارتفاعات متتالية فِيْ أسعار المحروقات العام الماضي فِيْ إطار عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود الذي يهدف الآن إلَّى متابعة الأسعار العالمية.