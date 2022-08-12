زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت إعانات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلَّى مزيد من التراجع فِيْ سوق العمل حيث يسعى الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى إبطاء الطلب للمساعدة فِيْ كبح التضخم.

صرحت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على المزايا الحكومية زادت بمقدار 14000 إلَّى المستوى المعدل موسمياً عَنّْد 262000 فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 6 أغسطس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 263 ألف طلب الأسبوع الماضي.

لا تزال الطلبات أقل من النطاق 270-300 ألف الذي يرى الاقتصاديون أنه مؤشر على تباطؤ كبير فِيْ سوق العمل.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ الربع الثاني، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة فِيْ عامين وتراجع الإنفاق على الأعمال.