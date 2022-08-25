زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية الأساسية فِيْ يوليو

ارتفعت الطلبات الجديدة المصنوعة فِيْ الولايات المتحدة فِيْ يوليو، لكن وتيرة الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه فِيْ الشهر السابق، مما يشير إلَّى صعوبات محتملة فِيْ تعافِيْ الإنفاق التجاري على المعدات بعد الانكَمْاش فِيْ الربع الثاني من العام.

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بخلاف الطائرات، وهُو مؤشر مراقب عَنّْ كثب لخطط إنفاق الشركات، ارتفعت بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي. وارتفع ما يسمى بطلبات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.9٪ فِيْ يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبيات بنسبة 0.3 بالمئة فِيْ يوليو تموز.