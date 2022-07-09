زيادة في حركة البيانات على عرفات 40% عن موسم 2022

زاد حجم حركة البيانات التي تمر عبر شبكة stc في منطقة عرفات بنسبة غير مسبوقة 40٪ مقارنة بموسم الذروة لعام 2022 (قبل الجائحة)، حيث شكلت شبكات الجيل الخامس والرابع 96٪ من الحركة.

التطور في موسم الحج

وتأتي هذه الزيادة بالتوازي مع التطور الذي شهده موسم الحج هذا العام من زيادة نوعية في التقنيات والتوسعات التي ساهمت في رفع تجربة الحجاج وسيولة الحركة، حيث ارتفع عدد مواقع شبكة الجيل الخامس إلى 132٪ في حجم موارد الشبكة، وشهدت تغييراً نوعياً في المؤشرات وأسلوب خدمات المتابعة وتجربة الحجاج من خلال الإدارة المركزية في مركز التحكم بالعمليات الرقمية (DOCC) والأذرع الميدانية بجدة ومكة المكرمة. تساهم مطارات المملكة في الخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل وصول حجاج بلادهم براحة وطمأنينة.

معدل الوفرة

حققت حلول شبكة الاتصالات الحيوية “تترا” المقدمة من قبل متخصصين من stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج نسبة وفرة بنسبة 100٪ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية من خلال خدمات ميقات والمناسك، وتوفير الاتصال الفوري للحالات الحرجة والطارئة من خلال تأمين، اتصال مشفر وموثوق بين فرق العمل من خلال 138 موقعًا توفر تغطية كاملة لمناطق الحج. وتجدر الإشارة إلى أن stc تقدم الدعم لجميع الأطراف المعنية بالحج من خلال الدعم الفني الذي يتيح لهم إدارة فرق العمل والمساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى مستويات الأمان، بالإضافة إلى صيانة الشبكات وإعطاء التغطية اللازمة أثناء موسم الحج حتى تتمكن الجهات من تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.