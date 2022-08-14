زيادة قوية بأرباح البنوك الإماراتية تعكس قوة ملاءتها المالية

ارتفع صافِيْ ربح 17 مصرفاً إماراتياً مدرجاً فِيْ بورصتي أبوظبي ودبي إلَّى 24 ملياراً و 179 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022.

قفز أكثر من 40٪

واستناداً إلَّى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على المواقع الإلكترونية للأسواق المالية فِيْ الإمارات، ارتفع صافِيْ أرباح البنوك خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو 2022 بنسبة 40.5٪، أي ما يعادل 6.966 مليار درهم، مقارنة بـ صافِيْ ربح بلغ نحو 17 مليارا و 213 مليون درهم خلال الفترة. نفس الشيء من العام الماضي 2022، والذي يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة عالية.

وبلغت أرباح 10 بنوك مدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية فِيْ النصف الأول من العام الجاري 13 ملياراً و 815 مليون درهم، بزيادة نسبتها 42.6٪ مقارنة بنحو 9 مليارات و 686 مليون درهم فِيْ نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة فِيْ سوق دبي المالي نحو 10 مليارات و 362 مليون درهم فِيْ النصف الأول من عام 2022 بزيادة 37.7٪ مقارنة بـ7 مليارات و 526 مليون درهم فِيْ الفترة المقابلة من عام 2022.

أبو ظبي الأولى فِيْ المقدمة

استحوذ بنك أبوظبي الأول على الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح، بعد أن سجل صافِيْ أرباح بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وأرباح الإمارات. ارتفع سهم بنك دبي الوطني بنسبة 11٪. إلَّى 5.3 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، محققة أعلى ربح نصف سنوي منذ 2022.

أظهرت نتائج “بنك أبوظبي التجاري” ارتفاع صافِيْ أرباحه إلَّى 3.059 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 21٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فِيْما حقق “بنك دبي الإسلامي” ارتفاعاً قوياً. نمو صافِيْ الأرباح بنسبة 45٪ على أساس سنوي. لتصل إلَّى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق.

ارتفعت أرباح بنك المشرق إلَّى 1.4 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، فِيْما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم، بزيادة 17٪، ونما صافِيْ أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30٪ إلَّى 1.4 مليار درهم خلال هذه الفترة. النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

سجل بنك دبي التجاري صافِيْ ربح بلغ نحو 866 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري بزيادة 28.1٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وزاد صافِيْ ربح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 23٪ ليصل إلَّى 701. مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري. .

ارتفع صافِيْ ربح بنك رأس الخيمة الوطني إلَّى 527 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي تجاوز 72٪، بينما نما صافِيْ أرباح مصرف الشارقة الإسلامي إلَّى 361.9 مليون درهم. وسجلت فِيْ النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 25٪ مقابل 389.5 مليون درهم فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

بنك الفجيرة الوطني الأسرع نمواً

ارتفع صافِيْ ربح بنك أم القيوين الوطني إلَّى 165.3 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 25.7٪، مقارنة بنحو 131.48 مليون درهم فِيْ الفترة المماثلة من العام الماضي، فِيْما سجل بنك الفجيرة الوطني. بنسبة نمو 97.5٪ على أساس سنوي، محققة أرباحا صافِيْة بلغت نحو 150.5 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت أرباح “البنك العربي المتحد” 83.27 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي تجاوز 209٪، فِيْما نمت أرباح “مصرف عجمان” بأكثر من 21٪ لتبلغ. 74.9 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

تجاوزت أرباح البنك التجاري الدولي 55 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بعد تحقيق أرباح صافِيْة بنحو 34 مليون درهم فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بزيادة ربع سنوية بنسبة 67٪ مقارنة بالربع الأول من نفس العام. .