زياد برجي ديانته انستقرام زوجته واهم معلومات ، زياد حسني برجي هو فنان لبناني مشهور بدا مسيرته الفنية عام 1996م، وتخرج من كليه العلوم الحديثة في جامعة بيروت، ولد الفنان زياد حسين برجي في 19 مارس عام 1973 وهو لبناني الأصل وتزوج سناء فرح وانجب منها نور ويوسف، ويعمل الفنان زياد حسني برجي على انتاج الأغاني الرومانسية المعتمدة على ألة الجيتار حيث قامت بالتعاقد معه شركه الإنتاج جولدن ستار وهو مغني وممثل وملحن لبناني بدا مسيرته عام 1996.

زياد برجي ديانته انستقرام زوجته واهم معلومات

ولد الفنان زياد حسني برجي في مدينة بعلبك في لبنان وتخرج من كلية العلوم في جامعة بيروت في قسم ادارة الاعمال وكان الظهور الأول للفنان زياد حسني برجي على استديو الفن في العام 1996 على شاشه ال بي سي، وحصل الفنان زياد حسني برجي على ميدالية ذهبية في هذا البرنامج الذي قدمه على قناه ال بي سي، وحصل أيضا على العديد من الهدايا واهمها دعوه من السيدة فيروز بعد ان سمعت صوته الجميل وهو يغني اغنيه اهواك بلا امل.

انستغرام زياد برجي

لمتابعة زياد برجي على الانستغرام يرجي من حضرتك الدخول الى الرابط الخاص بالصفحة الشخصية للفنان زياد البرجي، حيث يشارك الفنان زياد برجي قصصه على الانستغرام مع متابعيه كل يوم ويقوم بالحديث معهم عبر الرد على الأسئلة التي يطرحها في الستوري.

من هي زوجة زياد برجي

في عام 2015 تزوج الفنان اللبناني زياد حسني برجي من حبيبته التي احبها، وهي مغربية الأصل اسمها سناء فرح، وفي الثامن والعشرين من شهر نوفمبر انجبت زوجته سناء فرح طفلتها الأولى نور ، حيث كانت بعد هذه الحادثة تعرضت للانتقاد عند تقديم زوجها زياد حسني قربان مقدس حيث يتبع هذا الفعل لطائفة شيعية، وفي السابع من أغسطس من عام 2016 انجبت زوجته طفله الثاني يوسف.

وعن التهم الموجهة الى الفنان زياد حسني برجي عن تعاطيه المخدرات فقد أعترف الفنان بانه يتعاطى المخدرات، ولكنه أقلع عنها في الفترة الأخيرة، وبالحديث عن ديانة الفنان زياد برجي فهو فنان لبناني ديانته مسلم شيعي يتبع الطائفة الشيعية.