زياد برجي نائب مع طفله على السرير.. ويحتفل بعيد ميلاده

احتفل الفنان اللبناني، زياد برجي، بعيد ميلاد نجله يوسف، بكلمات مليئة بالحب، متمنياً له السعادة الدائمة، واصفاً حضور أبنائه بأفضل ما حدث له على الإطلاق.

نشر برجي عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع نجله يوسف، وهما نائمان، وأرفق الصورة بتعليق عبر فِيْه عَنّْ دهشته بأن ابنه بلغ الرابعة من العمر، مشيرًا إلَّى أنه نشأ فِيْ وقت قصير. حسب تعبيره، وتحول إلَّى شاب يذكره بنفسه فِيْ تلك السن.

وتمنى الفنان اللبناني أن يوفق الله يوسف ويغنيه بالصحة والسعادة الدائمة، حيث وصف أطفاله بـ “أفضل” ما حدث فِيْ حياته، وهُو بدوره موجود ليمنحهم كل ما فِيْ وسعه. لجعلهم يشعرون بالقوة والفخر.

واختتم زياد برجي رسالته متمنيا لابنه عيد ميلاد سعيدا واصفا إياه بـ “ابني الرائع”.

وتدفقت التعليقات من المتابعين، متمنين عمراً مديداً من الخير والسعادة لابنهم يوسف، معربين عَنّْ إعجابهم بهذه العلاقة القوية التي توحد برجي مع أبنائهم.

وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فِيْها برجي صورًا لعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بتفاعل كبير بين الجمهُور، حيث يعتبرونها نموذجًا لعائلة جميلة يسود فِيْها التفاهم، وآخرها كان برفقة ولديها. . وعلق “نور ويوسف” وهُو ينشر صورة لهما على إنستغرام، “كَيْفَ هِيْ الأجواء فِيْ المنزل”

يشار إلَّى أن برجي متزوج من المغربية سناء فرح منذ 2015 وأنجبت نور ويوسف منها طفلان.

من ناحية أخرى، كسر الفنان زياد برجي صمته مؤخرًا، بعد الهجوم الذي شنته الفنانة إليسا، التي أعلنت انتهاء التعامل معه ومع الشاعر أحمد ماضي.

ونشر زياد صورة له على حسابه بموقع تويتر وعلق عليها قائلا “أهلا وسهلا إذا عرفت ما أفكر فسأقوله لنفسي لأن كل الفنانين يشبهُونه ويوحدهم فِيْ ثقافة واحدة”. أنا سعيد وفخور بأن أبدو مثل هذا النوع من المعجبين، فهم مهذبون ومنظمون، أبناء المنزل، ولا يفتقرون إلَّى الأخلاق “.

وأضاف “ولا تنسوا، نحن لسنا ضعفاء، نحن محترمون، ويتمنون أن يدفنوني، يا معجبي، فخورون بذلك”.