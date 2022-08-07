زياد برجي يخرج عَنّْ صمته بعد هجوم إليسا نحن ولاد بيوت وما عَنّْا قلة أدب

كسر الفنان زياد برجي صمته، بعد الهجوم الذي شنته النجمة إليسا، التي أعلنت انتهاء التعامل معه ومع الشاعر أحمد ماضي.

لم يرغب زياد برجي فِيْ الخوض فِيْ الأسباب التي أدت إلَّى توتر العلاقة بينه وبين إليسا، لكنه شكر معجبيه الذين عبروا عَنّْ حبهم ودعمهم بطريقة حضارية وراقية.

نشر زياد صورة له على حسابه بموقع تويتر وعلق عليها قائلا “مرحبا لو علمت بما كنت أفكر لقلت لنفسي، فكل فنان له معجبيه يشبهُونه ومتحدون بثقافة أنا. أنا سعيد وفخور بأن أبدو مثل هذا النوع من المعجبين، فهم متعلمون، ومنظمون، أبناء المنزل، ولا يفتقرون إلَّى الأخلاق “.

وأضاف “ولا تنسوا، نحن لسنا ضعفاء، نحن محترمون، ويتمنون لو يدفنونني، معجبي، فخورون جدًا”.

ودعا الفنان اللبناني جمهُوره إلَّى الاستمتاع بهذه العلاقة الجميلة، معتبرا أن تعليقه ما هُو إلا اعتراف بسلوكه الأخلاقي وشكل الدعم الذي يقدمونه له.

وأكد أنه بهذا التعليق لا ينوي إرسال رسالة إلَّى أي شخص وليس له علاقة بأي موضوع آخر، وعلق قائلاً “أتمنى أن يظل الجو إيجابيًا ولا ندع أي شيء سلبي يضيع على صفحتنا. صفحتنا بيضاء مثل قلوبكَمْ “.

وتفاعل المتابعون مع هذا التعليق، معتبرين زياد فنانا راقيا يستحق وحده كل الدعم، مشيرين إلَّى أن معجبيه يفتخرون به وبأخلاقه وبكل الأعمال الفنية التي يطرحها.

وعبّر آخرون عَنّْ أسفهم على الموقف بينه وبين الفنانة إليسا، خاصة أنه عبر عَنّْ حسن نيته وتنازل عَنّْ أغنية “باتير” من أجلها لأنه أعجب بها، لذلك أراد قلب صفحة الخلافات.

وعلق أحد المتابعين “أكيد أن المعجبين يشبهُون الفنانة، ومعظم الفنانين، وتحديداً فِيْ لبنان، لديهم ماعز وليس معجبين. معظمهم مهذبون إلَّى حد ما والتعامل معهم صعب. ومعظم هؤلاء الفنانين لا يقتلون الأطفال الذين تُتركوا ليخسروا حياتهم من أجل الناس، طالما هناك من يبدي رأيه.

اتصل به أحد المتابعين ليكشف حَقيْقَة ما حدث، مشيرًا إلَّى أن إليسا لم تسرع فِيْ إطلاق النار عليه دون أي سبب مقنع، وعلق “بالتأكيد، لقد رأت فِيْك أمورًا معينة أساءت إليها”.

إليسا هاجمت زياد برجي وأحمد ماضي وأعلنت أنها لن تتعاون معهم بعد الأغنية التالية “باتبير”. لأنها لها ووعدت الجمهُور.