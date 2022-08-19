زياد برجي يروي تفاصيل أزمته مع إليسا.. وقِصَّة تعرضه للتهديد بالقتل

كسر الفنان اللبناني زياد برجي صمته، وتحدث عَنّْ كواليس أزمته مع النجمة إليسا، وتطور ما حدث بينهما بسبب أغنية “بتبير” التي قدمتها إليسا قبل أيام بعَنّْوان “أنا وضيع”. “.

كَمْا يعتزم برجي طرح أغنية “Webtair” خلال الفترات القليلة المقبلة، وسيشارك فِيْ بطولة الفِيْديو كليب للممثلة اللبنانية نادين الراسي.

وقال زياد برجي إن أغنيته تأتي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، توزيع طارق توكل وألحانه، مشيرا إلَّى أن الجمهُور أحبها.

وعلقت الفنانة اللبنانية على تسريب الأغنية بصوتها فِيْ تصريحات لـ ”ET Bil Arabi”، والتي كانت من عمل “Tez” للنجمة إليسا، وأبدت سعادتها بها، مضيفة “فِيْ أول 10 أيام، أصبح بين أي كاتب أغاني وفنان. فماذا لو أعلن الملحن بعد 10 أيام أنه يرغب فِيْ تنزيل هذه الأغنية وقام بتصويرها، وكانت هذه الأغنية فِيْ الأصل، أراد تنزيلها من قبل وتجهِيْزها لتكون فِيْ النسخة، وعَنّْدما اندهشت إليسا، أعطاها الأغنية من صميم القلب، باتفاق شفهِيْ خاص أمام الله. بيني وبينها “.

وأوضح زياد برجي أنه ينوي إصدار الأغنية بصوته، لأن إليسا كانت تعلم أنها ستنفذها على زوجته بمناسبة ذكرى زواجهما، بعد ستة أشهر، لكن ما حدث بينه وبين زميله سيكون فِيْ المقدمة. الله. فقرر طرح الأغنية فِيْ 11 سبتمبر والتي تتزامن مع عيد زواجه.

وعلقت الفنانة أيضا بالقول “هناك فنان لديه عقل فِيْ رأسه يعمل على أغنية وقرر تقديمها، وكل هذا أدى إلَّى ارتباك وحديث، زواجه خطأ ولم يسلمها. ” لها، والحب يعود إليها، فِيْ ظل كل الشروط التي تفرضها الأعراف والقوانين. القوانين أسهل من هذا. العادات تجعلك تنتظر ولكن حتى يفرح الفنان بأغنيته وعَنّْدما أغني كل أغنياتي يفرح كل الفنانين، لماذا هذه الأغنية مستاءة منها هل تابعها اليسا والجماهِيْر

وذكر برجي أنه تلقى تحذيرا “غير مسبوق” من إليسا بشأن أغنية “أنا وباس” لمنعه من أداء الأغنية ككاتب أغاني، وعلق بأنه لن يرد على هذا التحذير فِيْ الوقت الحالي.

وأشار إلَّى أنه عمل على الحد من انتشار الأغنية وانتهاك الحقوق، ولدى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، كَمْا قدم شكوى لمعرفة من قام بتسريب الأغنية.

وأوضح الفنان اللبناني أن التحقيقات جارية لتحديد هُوية شخص غريب أهان عائلته وهدد بقتله، قائلاً “هذه ليست مزحة! وأنا لا أدعي أنهم معجبون بإليسا، ولهذا السبب تقدمت بشكوى ضد شخص غريب، ولكن إذا ظهر طابور خامس فسيكونون من شأنه أن يسيء إلَّى سمعة إليسا، برأيك لا يجب أن تنكرهم وتجعلهم منبوذين، و ليس لديك شرف أن تكون متعصبًا لها “.

ومضى زياد برجي يقول إنه علق ذات مرة على حسابه على تويتر حول هذه الأزمة عَنّْدما طلب من معجبيه أن يظلوا محترمين وهدد كل من أساء إليه بمنع صفحته، مضيفًا “نحترم ونحمي حقوق المرأة، حسنا ، وأولئك الذين ينتهكون حقوق الطفل القاصر لا يزيد عددهم عَنّْ سبعة “. سنوات، هل أنا راضٍ عَنّْ هؤلاء المعجبين

وأكد أنه تلقى مكالمات عديدة، وكان الأمر بمثابة تهديد بالقتل، كَمْا تلقوا مكالمات على رقم هاتف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، رغم أن لديهم بعض الأصدقاء، وحذر جميع أصدقائه. لا ترسل “ملصقًا” على شيء سيء لأن الهاتف دائمًا مع ابنتك.

وعلق أيضًا “على هذا الهاتف، عَنّْدما يظهر لي شيء كهذا، الشيء هُو أنني إذا أمضيت حياتي فِيْ شراء منزل للاختباء فِيْه، فسوف أقضي حياتي كلها فِيْ العمل على التقاط هذا المنزل الذي يرن . رقم ابنتي.

أكد زياد أنه أنهى علاقته مع إليسا عبر الهاتف، وألقى باللوم عليها كأي صديق وقطع علاقته معها، متسائلاً لماذا كشف هذه النهاية السلبية بينهما للجمهُور بتغريدته على تويتر

كَمْا شددت الفنانة على أنه من الملائم له أن تكون له علاقة جيدة مع إليسا، فهذا ليس سيئًا لأنه سيكلفه الكثير.

وأشار إلَّى أنه اختار الفنانة نادين الراسي لتتعاون معه فِيْ الأغنية، لأنها على دراية بالقِصَّة كاملة، ولأن زوجته طلبت منه اختيار الراسي للقيام بدور قصتها.