زياد برجي يروّج لـ “وبطير” بعد خلافه مع إليسا.. وأحمد ماضي رح نعلمن الأدب

En una sorpresiva movida, el artista libanés, Ziad Burji, quiso que sus fans lanzaran con su voz en YouTube el tema “Webtair”, mismo tema que compuso y presentó a la estrella Elissa bajo el título “I am Bass”, antes las diferencias بينهم.

شارك برجي معجبيه عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مَوعِد إصدار الأغنية واكتفى بكتابة مَوعِد وتاريخ إصدار الأغنية بصوته.

أحمد ماضي سنعلم الأدب

وأعرب مؤلف الأغنية، أحمد ماضي، عَنّْ حماسه لإصدارها، بصوت صديقه زياد برجي، بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين إليسا حول حقوق التأليف والنشر.

وأكد ماضي أن مَوعِد طرح أغنية “Webtair” بصوت زياد برجي، يعادل الكشف عَنّْ الفنان الحقيقي من المزيف، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” “كلنا ننتظر غدا ومن الكاذب غدا .. تسمع يا منيرة .. أترى يا سميرة .. ستسمع، سترى وستطير / غدا ”.

دارت نقاشات كثيرة حول أغنية “أنا وباس” خلال الشهر الماضي، فِيْ سياق أن إليسا لم تذكر اسم الشاعر أحمد ماضي خلال مقابلة إعلامية، أثناء إعلانها اسم أغنيتها الجديدة، لذلك أنا هُو. سأل الفنان. زياد برجي للرد على كاتب الأغنية الجديدة.

هدد أحمد ماسي إليسا بالعدالة ورد جمهُورها

ومنذ ذلك الحين، حوّل الشاعر الغنائي اللبناني أحمد ماضي صفحته على “تويتر” إلَّى مشهد من التهديدات الواضحة للنجمة اللبنانية إليسا، وهدد بالذهاب إلَّى المحكَمْة بعد نشر الأغنية على يوتيوب، حيث كتب “بيني وبين بينا فِيْ القضاء. .. هُونيك تتعرض لوارق .. لن أفعل الشيء نفسه فِيْ الرد وأرتكب الأخطاء “.

وتفاعل جمهُور إليسا مع تغريدات الشاعر أحمد ماضي، وفِيْ ردهم أرفقوا صورًا توثق توقيعه على التنازل عَنّْ حقوق أغنية “أنا باس” التي تقول أنا الموقع أدناه الشاعر أحمد محمد ماضي فِيْ My As. مؤلف أغنية أنا باس من ألحان زياد برجي، أسمح للفنانة بالتخلي عَنّْها وتسجيلها فِيْ الاستوديو، وأداءها بصوتها، ونشرها فِيْ جميع دول العام وفِيْ جميع وسائل الإعلام الغنائية. . والمصنفات المرئية والمسموعة بلا استثناء … بينما أحتفظ بالحق فِيْ الأداء العام والطباعة الميكانيكية وفقًا لقوانين جمعية المؤلفِيْن والملحنين وناشري الموسيقى العالمية “ساسيم”.