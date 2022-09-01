زياد برجي يطرح فِيْديو كليب “وبطير”.. ونادين الراسي بدور حبيبته

طرح الفنان اللبناني زياد برجي على موقع يوتيوب أغنيته الجديدة “واتبير”، وهِيْ من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان برجي وتوزيع طارق توكل. وشاركت الفنانة نادين الراسي بدور البطولة.

كلمات الأغنية تقول “تريد أن تعرف عَنّْدما أراك، ما أشعر به، بإحساس العالم، كلانا لي، أرى القمر وحيدًا، الهُواء على خدي، و الأيدي وسائد، وعيناك البحر والشمس، والطيور، وطيور الفرح العظيمة من بعيد، وسأرسم التمر معك ويزداد حبك فِيْ قلبك. “

الجمهُور يشيد بالفِيْديو كليب لأغنية “Webtair”

لاقت الأغنية إشادة كبيرة من قبل العديد من المعجبين بعد إصدارها، مع متابعة واحدة تقول “نحن دائمًا مندهشون من شيء تأثر بإبداع وإبداع عاطفِيْ لا مثيل لهما. هذا الإبداع لن يتكرر “.

وأضاف متابع آخر “زياد برجي، سبحان الله، له صوت يدخل القلب بدون إذن، وشعور بالهدوء والرفق والحنان، وجميع أغانيه لها طابع خاص بصوتها وتدخل إلَّى القلب بإحساسه الراقي. “

وكتب أحد المعلقين “أجمل من تفسير الحب بشعور لامس قلوبنا بأغاني زياد المبدع واختيار نادين الراسي فِيْ الكليب كَمْال الجمال”. اريد ان اعرف عَنّْدما اسمع صوتك يا الله “.

أغنية “Webtair” هِيْ نفس الأغنية التي لحنها وبرزت النجمة إليسا تحت عَنّْوان “I and Bas” بسبب الاختلافات بينهما.

كان برجي قد روج للأغنية عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مع تاريخ إصدار الأغنية، ولم يكتب سوى وقت وتاريخ إصدار الأغنية بصوته.

أرسل كاتب الأغنية أحمد ماضي رسالة قبل طرح الأغنية.

كَمْا تفاعل الملحن أحمد ماضي قبيل إصدارها وأكد أن مَوعِد طرح أغنية “Webtier” بغناء زياد برجي يعادل كشف الفنان الحقيقي عَنّْ المزيف، عبر التغريد عبر حسابه الشخصي. على “تويتر” “كلنا ننتظر الغد … غدا سنعلم الأدب … كل الناس سيعرفون من هُو النجم الحقيقي ومن المزيف غدا … تسمع يا منيرة … سترون سميرة … سوف تسمع وسترى وتطير / غدا “.

دارت نقاشات كثيرة حول أغنية “أنا وباس” خلال الشهر الماضي، فِيْ سياق أن إليسا لم تذكر اسم الشاعر أحمد ماضي خلال مقابلة إعلامية، أثناء إعلانها اسم أغنيتها الجديدة، لذلك أنا هُو. سأل الفنان. زياد برجي للرد على كاتب الأغنية الجديدة.

هدد الشاعر الغنائي أحمد ماضي النجمة اللبنانية إليسا مؤخرا بالعدالة بعد نشرها للأغنية على موقع “يوتيوب”، حيث كتب “بيني وبيننا فِيْ العدالة.