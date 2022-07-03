زياد برجي ينسى كلمات أغنيته على مسرح حفله بسبب معجبة

أحرج أحد المعجبين الفنان اللبناني زياد برجي على خشبة مسرح تحالفه فِيْ بيروت، بعد أن نسي كلمات أغنيته بعد التقاط صورة معه.

وتم تسجيل مقطع فِيْديو، صعدت شابة من المشاركين فِيْ الحفلة وطلبت التقاط صورة مع برجي، وحاولت التقاط صورة ثانية معه، لكنه رفض.

وفاجأته المعجبة بقبلة على خده بعد التقاط الصورة، لتربك زياد وتقول “نسيت الغني”، مشيرة إلَّى أن جمالها نسي كلمات الأغنية.

وعلق أحد المتابعين “جمالها نسي الأغنية !! إذا كان لا يؤمن بالله، فإنها تنزل وتريد تقبيله أيضًا. فِيْ بعض الأحيان، يقدمه المعجبون، أي أن هناك فنانين لا يحبون هذه الأشياء. رأينا كَيْفَ أن ناصيف زيتون لا يحب الاقتراب من الجماهِيْر، وهذا حقه خاصة من الناحية الأخلاقية. المعجبون لديهم حدود يجب عليهم تلبيتها. أ.

وأضاف آخر “من حق الفتاة 😂😂 زياد برجي بالدماء واللحم والحياة وبعده لم يغني أحداً من بعدك. عيش أحلى أجواء وصوتك وشعورك حبيبي بعده. لا يوجد عشاق ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 🌹 صباح الخير حلو جدا @ 👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ و “لطيف والله محترم.” يعَنّْي التقارب والعَنّْاق أو العَنّْاق.

كَمْا ورد فِيْ التعليقات “من أجل الأخلاق، لدى المعجبين حدود يجب عليهم الالتزام بها” و “تريد فِيْلمًا ثانيًا، وهذا يكفِيْ هاهاهاها”.

يشار إلَّى أن زياد برجي قدم أحدث أغانيه على موقع يوتيوب والتي تحمل اسم “جيت سمر”، وتفاعل معها الجمهُور كثيرًا فور عرضها.

الأغنية من تأليف وتأليف وإنتاج زياد برجي الذي تعاون مع الموزع طارق توكل وصوّرها بطريقة الفِيْديو، إخراج جان كلود ديب.

وكان آخر أعمال زياد برجي أغنية “هايدي حبيبة قلبي”، وهِيْ من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز جمهُورها على موقع يوتيوب 15.5 مليون مشاهدة.