زياد صالح بعد انسحابه من مهرجان جرش نجوم لبنانيون يرفضون مشاركة الأردنيين

ادعى الفنان الأردني زياد صالح، أن انسحابه من المشاركة فِيْ مهرجان جرش، فِيْ دورته الحالية، ليس بسبب سوء تصميم الملصقات الدعائية الخاصة بالفنانين، قائلا “الملصق شأنا حلو، وطرح الموضوع من قبل”. صدفة.”

أما السبب الحقيقي لاعتذاره، فقد كشف زياد صالح أنه تفاجأ بتغيير مَوعِد حفلته الأولى فِيْ مهرجان جرش، والمقرر إقامته فِيْ 30 تموز الحالي، برفقة الفنانة السورية فايا يونان، فِيْ شهر تموز المقبل. 29 مع الفنان الأردني سعد أبو تايه والفنان ناصر رشيد، الأمر الذي شعر أنه كان يحترمه بشكل واضح، خاصة بعد أن تم استبداله بالفنان الأردني عيسى الصقر.

قال زياد صالح فِيْ تصريحاته لبرنامج “شو فِيْ مافِيْ” “قالوا لي نحبك فِيْ مهرجان جرش، مع فايا يونان على المسرح الشمالي يوم 30 يوليو، وهِيْ تغني قبل ثلث ساعة، و المسعري اتفق معي وأخبرته بآخر اهتماماتي، المهم أن أشارك فِيْ مهرجان جرش لأول مرة ”.

وأضاف زياد صالح “أغير التاريخ بأنفسهم لست ضد سعد أبو تايه أو ناصر ارشيد. مبدئي واضح وسأسافر فِيْ هذا التاريخ، استبدلوني بالفنان عيسى الصقر ولم أفهم صحيح، وكان علي أن أعتذر … أصبحت المصالح الشخصية “.

وتابعت الفنانة الأردنية “إذا لم أعطي نفسي صورة جيدة للفنان الأردني وأحترم حاضرتي، فأنا أغني والمسرح فارغ، ولا يهمني المال، ولمدة 10 سنوات وأنا أعيش. محاولة رسم صورة للفنان الاردني “.

وأشار زياد صالح فِيْ تصريحاته إلَّى أن بعض النجوم اللبنانيين يرفضون المشاركة مع فنانين أردنيين، ومنهم من يرفض وضع صورة لأنفسهم مع فنان أردني، متسائلاً “لماذا يأخذ اللبنانيون 60 و 70 ألفًا، على رأسي”. هُو لبناني ولماذا يوجد من يرفض الغناء قبلهم لماذا انا سيناريو لبناني واعمامي لبنانيون وانا احب لبنان ولكن لماذا الاردني ليس مثل الفنانة اللبنانية والفنانة المصرية “

وعبر زياد صالح عَنّْ استيائه من الاستهانة بالفنان الأردني أمام الفنانين العرب بشكل عام، قائلاً “نحن لا نثق فِيْ الفنان الأردني.

جدير بالذكر أن الفنان الأردني زياد صالح أعلن قبل أيام انسحابه من المشاركة فِيْ فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وكتب عبر حسابه الرسمي فِيْ “فِيْسبوك” أعتذر عَنّْ مشاركته بشكل شخصي. دوافع “. أسباب … شكرا “.