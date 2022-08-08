زياد طارق يعادل رقم شيكابالا في الدوري

نجح لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم زياد طارق في معادلة رقم قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شكابالا في الدوري المصري الممتاز.

سجل زياد طارق هدفه الثاني في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، معادلاً قائد الزمالك محمود عبد الرازق شكابالا.

سجل زياد طارق الهدف الثاني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمام الاتحاد الإسكندرية، في الدقيقة 44، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد.

فاز فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره من الإسكندرية بثلاثة أهداف دون رد، في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وسجل شيكابالا (36 عاما) كلا الهدفين في 16 مباراة بالدوري المصري الممتاز بينما سجلهما زياد طارق في 9 مباريات فقط.