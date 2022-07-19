زيارة بوتين إلَّى طهران.. اتفاق روسي إيراني للتعاون فِيْ الطاقة

وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة غازبروم الروسية بقيمة 40 مليار دولار.

هذا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية شناعة، نقلاً عَنّْ وكالة رويترز للأنباء.

وبحسب “رويترز”، نقلاً عَنّْ وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية “شانا”، وقع الرئيسان التنفِيْذيان المذكرة خلال حفل على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلَّى طهران، لعقد لقاء. قمة مع نظيريه الايراني والتركي.

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل إلَّى إيران اليوم الثلاثاء، فِيْ أول زيارة له خارج الاتحاد السوفِيْاتي السابق منذ الأزمة الأوكرانية، لعقد قمة مع نظيريه الإيراني إبراهِيْم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، لعقدها. محادثات حول سوريا والحبوب الأوكرانية.

تمت مراقبة زيارة بوتين لطهران عَنّْ كثب، حيث أعادت العملية الروسية فِيْ أوكرانيا تشكيل سوق النفط العالمي ؛ كَمْا حذرت واشنطن من خطة طهران لتزويد روسيا بما يصل إلَّى عدة مئات من الطائرات بدون طيار. وتنفِيْ طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها فِيْ أوكرانيا.

وبتشجيع من ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة الأوكرانية، تراهن طهران على أنها قد تضغط، بدعم من موسكو، على واشنطن لتقديم تنازلات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبموجب الاتفاق قلصت طهران أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات الدولية.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية فِيْ 2022 وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران. بعد عام، بدأت طهران فِيْ انتهاك قيود الاتفاق النووي.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة، التي استمرت نحو عام بين طهران وواشنطن فِيْ فِيْينا فِيْ مارس آذار، حيث شككت إيران فِيْ نية الولايات المتحدة استئناف الاتفاق، فِيْما دعت واشنطن بدورها طهران للتخلي عَنّْ مطالبها الإضافِيْة.

لكن موسكو وطهران، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية، لديهما مصالح متداخلة. لطالما اعتمدت إيران، التي عانى قطاعها النفطي لسنوات بسبب العقوبات الأمريكية، على مشتريات النفط الصينية لإبقاء الاقتصاد قائما. منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، سيطرت موسكو على سوق النفط الإيراني فِيْ آسيا.

فِيْ مايو الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن صادرات إيران من النفط الخام إلَّى الصين تراجعت بشكل حاد. وفضلت بكين النفط الروسي الذي يتمتع بخصم كبير، تاركة ما يقرب من 40 مليون برميل من النفط الإيراني مخزنة على ناقلات فِيْ البحر فِيْ آسيا وتبحث عَنّْ مشترين.