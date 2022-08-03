زيارة “بيلوسي” تربك الأسواق.. صعود الذهب وول ستريت وتراجع الدولار

تنتظر الأسواق العالمية تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي أثارت حالة من التوتر بين بكين وواشنطن.

وصل رئيس مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إلَّى تايبيه، عاصمة تايوان، وسط تهديد من بكين بالرد، لكنها ليست المرة الأولى التي يزور فِيْها رئيس مجلس النواب الأمريكي الجزيرة، كَمْا سبق الجمهُوري نيوت جينجريتش. هناك عام 1997 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

على مدى عقود، استنكرت الصين زيارات المسؤولين الأمريكيين لجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا منها، لكنها هذه المرة هددت وبدأت بإجراءات عسكرية، بما فِيْ ذلك التدريبات العسكرية فِيْ 6 مناطق حول تايوان، فِيْما يشبه الحصار الخانق المفروض على الصين. تايبيه.

الأحداث التي وضعت الاقتصاد العالمي أمام “عثرة” جديدة، فِيْ ظل أزمة أخرى فِيْ أوروبا تتمثل فِيْ الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تباينت مؤشرات الأسواق العالمية، متأثرة بحالة التوتر بين بكين وواشنطن، وترقبًا لنتيجة زيارة بيلوسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدعومة بالتوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن، على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن غير المربح، مما أبقاه دون أعلى مستوى فِيْ شهر واحد وصل إليه فِيْ الجلسة السابقة.

بحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلَّى 1761.33 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو عَنّْد 1787.79 دولارًا للأوقية، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.6٪، منهِيْاً سلسلة من المكاسب على مدى 4 جلسات. . وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلَّى 1778.60 دولار للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين فِيْ ActivTrades “زيارة بيلوسي لتايوان لم تثير رد فعل عظيمًا من بكين (لكن) الوضع لا يزال متوترًا وداعمًا للذهب كَمْلاذ آمن”.

وأضاف أن الدولار بدأ فِيْ التراجع فِيْ نفس الوقت لدفع أسعار الذهب للارتفاع.

انخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.5٪ إلَّى 19.86 دولار للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وهبط البلاتين 0.1٪ إلَّى 893.36 دولار. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2050.13 دولار.

الدولار يتراجع

انخفض الدولار الأمريكي اليوم، لكنه احتفظ بمعظم مكاسب اليوم السابق، بعد أن قفز، مدعومة بإشارات من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي لمزيد من الرفع الكبير فِيْ أسعار الفائدة، واجتذب الدعم وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات متنافسة، من أعلى مستوى له منذ عقدين فِيْ منتصف يوليو، حيث كبح المستثمرون توقعاتهم برفع أسعار الفائدة الفِيْدرالية.

لكن 3 من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي أشاروا يوم الثلاثاء إلَّى أن البنك المركزي ظل “موحدًا تمامًا” بشأن رفع أسعار الفائدة إلَّى مستوى من شأنه كبح أعلى معدل تضخم أمريكي منذ الثمانينيات، ورفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8٪ فِيْ نفس اليوم.

انخفض المؤشر بشكل طفِيْف يوم الأربعاء، منخفضًا 0.25٪ إلَّى 106.170.

قال محللو العملات إن الاختلافات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهِيْ أعلى مستوى لتايوان منذ 25 عامًا، من المرجح أن تساعد فِيْ دعم الدولار الأمريكي كَمْلاذ آمن فِيْ الوقت الحالي.

وأدانت الصين زيارة بيلوسي وبدأت مناورة عسكرية استمرت ستة أيام حول تايوان، بعد أن أشادت بالجزيرة المتمتعة بالحكَمْ الذاتي ووصفتها بأنها “واحدة من أكثر المجتمعات حرية فِيْ العالم”.

قال المحللون إنه ما لم يكن هناك مزيد من التصعيد، فمن المرجح أن تظل رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هِيْ المحرك الرئيسي لتحركات الدولار.

ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الشهري فِيْ الولايات المتحدة يوم الجمعة.

تراجع الين الياباني، الذي فقد أكثر من 1٪ مقابل الدولار يوم الثلاثاء، 0.1٪ خلال اليوم عَنّْد 133355 ين للدولار.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2٪ إلَّى 1.01855 دولار على الرغم من البيانات المنفصلة التي أظهرت انخفاضًا شهريًا فِيْ كل من أعمال منطقة اليورو ومبيعات التجزئة.

كَمْا ارتفع الجنيه البريطاني مقابل الدولار، مضيفًا 0.2٪ إلَّى 1.21770 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس، حيث من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.

صعود وول ستريت

افتتحت مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد يومين من التراجع، حيث تحول التركيز إلَّى بيانات نشاط الخدمات المقرر الإعلان عَنّْها لاحقًا فِيْ الجلسة بحثًا عَنّْ مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد، فِيْ حين ارتفعت أسهم PayPal بعد رفعها. التوقعات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 118.04 نقطة أو 0.36٪ إلَّى 32514.21 فِيْ الفتح.

أغلقت وول ستريت تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض، مع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايوان.

وقالت بيلوسي إن رحلتها أظهرت تضامن الولايات المتحدة مع الجزيرة التي تطالب بها الصين، لكن بكين أدانت الزيارة، وهِيْ الأولى من نوعها منذ 25 عامًا، قائلة إنها تمثل تهديدًا للسلام والاستقرار.

وانخفضت أسهم Microsoft و Visa 1.1٪ و 2.4٪ على التوالي، مما أثر على مؤشر Standard & Poor’s 500.

وانخفضت جميع القطاعات الإحدى عشر المشمولة بالمؤشر، وعلى رأسها قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 1.3٪، فِيْما تراجع القطاع المالي بنسبة 1.1٪.

أنهى Standard & Poor’s 500 جلسة التداول منخفضًا 0.66٪ إلَّى 4091.32 نقطة، فِيْما تراجع مؤشر ناسداك المركب 0.16٪ ليغلق عَنّْد 12348.76 نقطة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة 1.23٪ عَنّْد 32396.30 نقطة.