زيارة “بيلوسي” تعصف بثروات أغنى 5 مليارديرات فِيْ تايوان

أثرت التوترات السياسية بين بكين وتايبيه على أثرياء تايوان، الذين تراجعت ثرواتهم بشكل كبير، وفقًا لإحصاءات فوربس فِيْ 5 أغسطس / آب 2022.

وتراجعت الثروات المجمعة لأغنى 5 مليارديرات فِيْ تايوان بنسبة 17٪ إلَّى 32.8 مليار دولار، مقارنة بـ 39.5 مليار دولار فِيْ القائمة السنوية للمليارديرات 2022 التي تم إطلاقها فِيْ أبريل الماضي، بناءً على إغلاق الأسْهُمْ فِيْ 11 مارس من العام نفسه.

تضم قائمة أغنى 5 مليارديرات فِيْ تايوان مؤسس شركة تصنيع الأحذية Huali Industrial الملياردير Zhang Congyuan، بثروة قدرها 8.9 مليار دولار، بعد انخفاضها بمقدار 2.8 مليار دولار.

وفِيْ المرتبة الثانية، الرئيس التنفِيْذي لشركة Hon Hai Precision المتخصصة فِيْ تصنيع الإلكترونيات، Terry Goo، بثروة قدرها 6.7 مليار دولار، بعد انخفاضها بمقدار 200 مليون دولار فِيْ خمسة أشهر.

وجاء رئيس مجلس إدارة شركة Want Want China المتخصصة فِيْ الأغذية والمشروبات، Tsai Ing – Ming فِيْ المرتبة الثالثة بثروة 6.6 مليار دولار، بعد انخفاضه 1.2 مليار دولار منذ 11 مارس الماضي.

جاء الشريك المؤسس لمجموعة Chang Chun العاملة فِيْ البتروكيماويات، Lin Shu-hong، فِيْ المركز الرابع، بثروة قدرها 5.5 مليار دولار، بعد انخفاض قدره 1.7 مليار دولار، متقدمًا على Barry Lam، رئيس Quanta Computer، الذي شهدت ثروته. بانخفاض قدره 800 مليون دولار ليسجل حاليا 5.1 مليار دولار. .

فِيْ نفس السياق، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة تايوان (TAIEX) بنسبة 17.5٪ منذ بداية العام حتى الآن، ليصل إلَّى 15036.04 نقطة يوم الجمعة 5 أغسطس 2022.

فِيْ غضون ذلك، زادت التوترات بين تايوان والصين، خاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مؤخرًا إلَّى تايوان مؤخرًا، حيث التقت برئيسة تايوان تساي إنغ وين فِيْ العاصمة “تايبيه”، رغم تحذيرات الصين المتكررة، وأكدت بيلوسي زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي. دعم الجزيرة المتمتعة بالحكَمْ الذاتي.

وتعد زيارة بيلوسي الأخيرة لتايوان هِيْ الأعلى التي يقوم بها مسؤول أمريكي للجزيرة منذ 25 عامًا. وقالت بيلوسي، خلال الزيارة، إنها ناقشت مع تساي الأمن والاقتصاد والحوكَمْة، بينما ردت الصين بسلسلة من العقوبات الاقتصادية على تايوان فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع.

فِيْما يلي قائمة بأغنى 5 مليارديرات فِيْ تايوان، فِيْما يراقبون التغير فِيْ ثرواتهم مع تصاعد التوترات مع الصين منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل الماضي، والتي استندت إلَّى أرقام 11 مارس حتى 5 أغسطس 2022.

1. تشانغ كونغيوان

بلغ صافِيْ ثروة تشانغ كونغ يوان 8.9 مليار دولار، بانخفاض 2.8 مليار دولار منذ أبريل.

انخفض سعر سهم شركة Huali Industrial Group التابعة لـ Zhang بنسبة 32.5 فِيْ المائة إلَّى 58.75 يوان صيني (8.7 دولار) منذ بداية العام حتى تاريخه. تأسست شركة تصنيع الأحذية فِيْ عام 2004 ولديها الآن مصانع فِيْ الصين وفِيْتنام ودومينيكا فِيْ منطقة البحر الكاريبي.

تزود الشركة السوق بالعديد من العلامات التجارية المعروفة مثل Nike و Puma و UGG و Vans. شارك Zhang أيضًا فِيْ تأسيس Symphony Holdings المدرجة فِيْ هُونغ كونغ، لكنه باع بعد ذلك حصته، ويشارك Zhang حاليًا ثروته مع كل من زوجته وأطفاله.

2. تيري جوو

تبلغ ثروة تيري جو حوالي 6.7 مليار دولار، بعد أن خسرت 200 مليون دولار منذ أبريل.

أسس تيري جو شركة Hon Hai Precision للإلكترونيات فِيْ عام 1974 بمبلغ 7.5 ألف دولار، معتقدًا أن المنتجات الإلكترونية ستكون جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية بعد ذلك، ثم تحولت الشركة إلَّى واحدة من أكبر مصنعي الإلكترونيات فِيْ العالم، وأبل هِيْ من بين أفضل عملائها.

استقال تيري من رئاسة Hon Hai Precision فِيْ يونيو 2022، بعد 45 عامًا فِيْ هذا المنصب، ومع ذلك، فإنه لا يزال مديرًا فِيْ الشركة التي توظف ما يقرب من مليون شخص وتشمل علامات تجارية مثل شركة الإلكترونيات اليابانية Sharp و Nokia الهُواتف المحمولة منذ ذلك الحين 2016. كان تيري قد أعلن ترشحه للرئاسة فِيْ تايوان ثم تراجع عَنّْ قراره.

3. تساي إنغ مينغ

تبلغ القيمة الصافِيْة لثروة تساي إنغ مينج 6.6 مليار دولار، بعد أن خسرت 1.2 مليار دولار منذ أبريل 2022.

يترأس تساي “تريد تشاينا”، أحد أكبر موردي الوجبات الخفِيْفة والمشروبات على الطريقة الصينية فِيْ العالم، والذي يعَنّْي اسمه “الرخاء والثروة”.

تراجعت ثروة تساي بمقدار 1.2 مليار دولار فِيْ الأشهر الخمسة الماضية إلَّى 6.6 مليار دولار وسط حالة من عدم اليقين تحيط بأعماله، حيث قام بتنويع استثماراته فِيْ الفنادق والخدمات المالية ووسائل الإعلام، بما فِيْ ذلك China Times و China Television Co.

فِيْ سن التاسعة عشرة، تولى تساي إدارة أعمال والده الغذائية وتوصل إلَّى فكرة لمنتج جديد، وهُو البسكويت المصنوع من دقيق الأرز.

4. لين شو هُونغ

يبلغ صافِيْ ثروة لين شو هُونغ حوالي 5.5 مليار دولار، بعد خسارة 1.7 مليار دولار منذ أبريل الماضي.

ترأس لين مجموعة Chang Chun Group، وهِيْ إحدى أكبر شركات البتروكيماويات فِيْ آسيا حتى نهاية عام 2013، وتمتلك الشركة الآن مصانع فِيْ تايوان والصين ومناطق أخرى فِيْ جنوب شرق آسيا.

شارك لين فِيْ تأسيس الشركة فِيْ عام 1949 مع زملائه فِيْ الفصل بمبلغ 100 دولار فقط، واسم الشركة باللغة الصينية يعَنّْي “Long Spring” على أمل استمرار ترَابِطْ الشركاء ونجاحهم.

5. باري لام

يبلغ صافِيْ ثروة باري لام حوالي 5.1 مليار دولار، بخسارة 800 مليون دولار منذ أبريل الماضي.

شهد الملياردير باري لام، رئيس مجلس إدارة شركة كوانتا للكَمْبيوتر، إحدى أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى فِيْ العالم، انخفاضًا فِيْ ثروته بمقدار 800 مليون دولار فِيْ خمسة أشهر، تزامنًا مع تراجع حصة شركته. بنسبة 15.6٪ منذ بداية العام حتى الآن، لتصل إلَّى 79.1 دولار تايواني (2.64 دولار) وقت كتابة هذا التقرير، يوم الجمعة.

Quanta هِيْ أيضًا واحدة من أفضل صانعي الساعات الذكية من Apple.

باري مواطن صيني من شنغهاي، لكنه انتقل إلَّى هُونغ كونغ بعد ثورة الصين عام 1949، ودرس واستقر فِيْ تايوان.