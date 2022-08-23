زيد العَنّْزي.. 5 تصريحات مثيرة من هدف الهلال بعد انضمامه إلَّى الأهلي

ألقى النجم زيد العَنّْزي، الذي انضم مؤخرًا إلَّى فريق الأهلي الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022، 5 تصريحات مثيرة، بعد أن ارتبط اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سابقًا بقدرته على ارتداء قميص أحد الأندية. عملاقان الهلال أو النصر.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | 6 أندية .. عقوبات رسمية “صدمة” الشارع الرياضي السعودي عام 2022

أثار اسم النجم زيد العَنّْزي جدلًا فِيْ الشارع السعودي، بعد أن وقع عقودًا سابقة للانضمام إلَّى النصر، قبل أن يلغي الاتحاد السعودي لكرة القدم العقد، لأن اللاعب كان دون 18 عامًا، وهُو ما يعتبر. غير شرعي.

زيد العَنّْزي .. 5 تصريحات هدف مثيرة للهلال بعد انضمامه للأهلي

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” 5 تصريحات لزيد العَنّْزي الذي قدم بعد توقيعه للأهلي عقدًا يمتد حتى صيف 2025

– “الأهلي بالنسبة لي جزء من قلبي، لأنه كان حلم طفل ونمت ونمت فِيْ حب هذا الكيان العظيم، وما زاد من رغبتي فِيْ التوقيع هُو شروط النادي حيث أتمنى أن أكون أحد دافعي الضرائب عَنّْد عودتهم “.

– “أنا متواجد للمدرب وفِيْ خدمة كيان الأهلي فِيْ أي منصب يحتاجني فِيْه”.

– “أردت أن ألعب مع خالد قهُوجي، لقد نشأت وأنا أشاهد مقاطع الفِيْديو الخاصة به ويعتبر قدوة بالنسبة لي”.

– “فِيْ رأيي خالد قهُوجي أفضل لاعب محلي فِيْ تاريخ الأهلي وعمر السومة أفضل أجنبي”.

– “العديد من الأندية اهتمت بي ولديها كل التقدير والاحترام، واختار قلبي الأهلي وفضل اللعب فِيْ الأهلي رغم الموقف الحرج، لكن طبيعتي تحب التحديات”.