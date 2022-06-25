زيزو أفضل لاعب في الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين ..شاهد

أعلن اتحاد لاعبي المحترفين المصريين، بقيادة نجم الأهلي مجدي عبد الغني، ومنتخب مصر السابق، اختيار أحمد سيد زيزو ​​، أول لاعب كرة قدم لنادي الزمالك، كأفضل لاعب لشهر مايو المقبل. .

فاز أحمد سيد زيزو ​​بجائزة نجم الشهر للمرة الثانية على التوالي، بعد تألقه مع الزمالك وقيادته على صدارة جدول الدوري الممتاز.

كما يتصدر أحمد سيد زيزو ​​قائمة أفضل الهدافين في الدوري المصري برصيد 11 هدفا.

فاز زيزو ​​بجائزة نجمة الشهر بعد قيادته للاستفتاء وتصويت الجمهور وفق النظام المتبع وأعلن اختيار أفضل لاعب.

حرص مجدي عبد الغني على استلام الجائزة بنادي الزمالك على هامش تدريب الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الجولة 23.