زيزو التتويج بكأس مصر على حساب الأهلي دفعة قوية للفوز بالدوري

علق أحمد سيد زيزو ​​، لاعب كرة القدم لفريق الزمالك الأول، على الفوز على الأهلي منافسهم التقليدي، والتغلب على كأس مصر.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

وقال زيزو ​​في تصريحات متلفزة “أشكر جماهير الزمالك الذين يدعموننا دائمًا في جميع المباريات”.

وتابع “إن شاء الله هدفنا الاحتفال ببطولة الدوري ولدينا الكثير من الصعوبات خلال الفترة المقبلة وكذلك مجلس الإدارة”.

وتابع “فيريرا المدرب يمنحني الكثير من الثقة للعب بحرية لإبراز كامل طاقاتي”.

وختم “بطولة الأهلي المنافس التقليدي دفعة معنوية لتتويج بطولة الدوري وعليكم التنافس على جميع البطولات”.

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.