زيزو يحافظ على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا

يقدم لك كورة 365 جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2022، بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك انتصارا ثمينا على حساب نظيرته سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي واجهتهم مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الأسبوع الثالث والعشرين. من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث حقق 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمدت ميزانية سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

تمكن أحمد سيد زيزو ​​من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في المباراة، ليواصل قيادته في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد أن رفع رصيده إلى 12 هدفاً، بفوزه على الثنائي الأنجولي، مابولولو، مهاجم الاتحاد من الإسكندرية، و مهاجم سموحة مروان حمدي سجل كل منهم 10 أهداف.

هداف الدوري المصري

أفضل الهدافين في الدوري هم كالتالي

أحمد سيد زيزو ​​”الزمالك” (11 هدفا).

مابولولو “اتحاد الإسكندرية” (10 أهداف).

مروان حمدي “سموحة” (10 أهداف).

جون إيبوكا “إنبي” (9 أهداف).

محمد هلال “البنك الأهلي” (7 أهداف).

خالد قمر “الجونة” (7 أهداف).

ابراهيم عادل بيراميدز (5 اهداف).

محمود وادي “بيراميدز” (5 أهداف).

محمد شريف “الأهلي” (5 أهداف).

بيرسي تاو “الأهلي” (5 أهداف).