زيزو يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

حسم الدولي أحمد زيزو ​​، جناح فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مركزه النهائي بالخروج من صفوف القلعة البيضاء خلال صيف التعاقدات الحالي.

تلقى زيزو ​​العديد من العروض الأجنبية للتجربة الاحترافية بعيدًا عن الدوري المصري الممتاز بعد تألقه الذي لفت الأنظار منذ انضمامه إلى صفوف الفارس الأبيض.

أبلغ أحمد زيزو ​​إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، أنه لا ينوي ترك صفوف الأبيض خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أنه أرجأ جميع العروض التي تلقاها في الفترة الماضية ليصبح مع خدماتكم. .

وأشار إلى أنه يريد استكمال الموسم المقبل مع الزمالك ليحدد أهدافه بتحطيم الأرقام القياسية المختلفة، وكذلك تتويجه بالعديد من البطولات سواء المحلية أو القارية مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو ​​نجم نادي الزمالك، تلقى عرضا مغريا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الغندور في تصريحات عقب برنامجه التلفزيوني عبر قناة الزمالك، إن أحمد سيد زيزو ​​تلقى عرضا بعد إبراء ذمة المباراة من مصر.

وأوضح “العرض 3 ملايين دولار والشرط الجزائي سيدفع للزمالك”.

وتابع “هناك العديد من الأندية التي تحاول الحصول على خدمات زيزو ​​، وهم على استعداد لفعل المستحيل للحصول عليها”.