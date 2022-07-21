زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الأهلي..فيديو

نجح اللاعب أحمد السيد زيزو ​​، جناح الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في تسجيل الهدف الأول للفارس الأبيض أمام النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، تمريرة عرضية مثالية للاعب سيف الدين الجزيري بعد استغلال خطأ من الشناوي، وأنهى زيزو ​​شباك الأهلي برأسية رائعة.

بدأ الأهلي بتشكيل

محمد الشناوي حراسة المرمى.

ياسر إبراهيم .. أيمن أشرف .. علي معلول .. خط دفاع محمد هاني.

عمرو السولية .. حمدي فتحي .. أفشة .. أحمد عبد القادر .. عليو ديانج في وسط الملعب.

خط هجوم محمد شريف.

بينما دخل الزمالك التشكيلات التالية

محمد عوض في المرمى.

حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – حسام عبدالمجيد – احمد فتوح في خط الدفاع.

محمد عبد الغني – الإمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو ​​في وسط الملعب.

سيف الجزيري في خط الهجوم.

الأهلي يسعى إلى مصالحة الجماهير والزمالك يطمح للفوز بالبطولة

في هذه المباراة، يتطلع النادي الأهلي للفوز على غريمه التقليدي الزمالك، والفوز بالبطولة المحلية.

ويأمل الفريق الأحمر في مصالحة الجماهير ضد الفارس الأبيض بعد النتائج السيئة في الفترة الماضية في الدوري العام.

من ناحية أخرى، يسعى الزمالك للفوز بكأس مصر نتيجة إعطاء دفعة قوية للاعبيه خلال الفترة المقبلة.

يشهد الزمالك العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية، أبرزها تعليق التسجيلات وخروج أهم لاعبيه.

مركز الفريقين في الدوري المصري

يتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر وبتسع نقاط على منافسه الأهلي.

وخاض الزمالك هذا الموسم 25 مباراة بالدوري، فاز فيها في 15 لكنه خسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وفاز بـ 14 وخسر 3 وتعادل 6.