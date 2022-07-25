زيزو يوجه اعتذار لياسر إبراهيم بسبب مباراة القمة..شاهد

اعتذر الدولي أحمد السيد زيزو ​​جناح الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عن صورة له مع ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، من مباراة القمة الأخيرة بين الأزرق والأبيض في النسخة الأخيرة من الدوري. كوبا دي مصر.

ونشر نجم الزمالك صورة ساخرة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث التقى مدافع الأهلي خلال محاولة الأخير اللحاق به في إحدى الهجمات الأخيرة.

واتضح من خلال الصورة أن بعض الحمير قامت بتركيب مقطع ساخر على تلك الصورة من الفيلم الشهير “كيت كات” للتهكم على ياسر إبراهيم المدافع الأحمر الذي لم يستطع الوصول إلى “زيزو”.

وكتبت زيزو ​​، عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي للصور ومقاطع الفيديو “انستجرام” “اعتذار من الناس الذين أحبها كثيرا ياسر إبراهيم على الصورة التي حملتها”.

وأضاف “الإشارات كانت كثيرة، وقد ابتعدت حقًا عن الصورة، وأشكرك”.

يشار إلى أن الزمالك فاز بلقب كأس مصر بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي واجهتهم الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي.