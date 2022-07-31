زيلينسكي حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف الكَمْية المعتادة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن الحبوب قد تصل إلَّى النصف كالمعتاد هذا العام بسبب الُغُزو الروسي.

وكتب زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر “هدفنا الرئيسي هُو منع أزمة الغذاء العالمية التي سببها الُغُزو الروسي”. “الحبوب لا تزال تجد طريقة لتقديمها.”

فِيْ يونيو الماضي، قال تاراس فِيْسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إن محصول الحبوب فِيْ عام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن، بينما بلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن.

وأشار فِيْسوتسكي إلَّى أن إجمالي المساحة المزروعة فِيْ أوكرانيا انخفض بنسبة 25٪ هذا العام.

وأضاف فِيْ تصريح صحفِيْ، أن الفائض القابل للتصدير فِيْ موسم 2022-2023 قد يصل إلَّى 30 مليون طن، موضحا أن محصول القمح سيتراوح بين 17 مليون طن و 20 مليون طن.

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد أن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وأن لديها أيضًا فرصة لبيع المحصول الحالي.

وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا.

يشار إلَّى أن أوكرانيا وروسيا وقعتا فِيْ اسطنبول اتفاقية “تاريخية” برعاية تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة فِيْ موانئ البحر الأسود.