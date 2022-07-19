زينب العسكري تعود للشاشة بعد غياب سنوات لأجل التراث السعودي

أعلنت الفنانة البحرينية زينب العسكري، عودتها إلَّى الشاشة مرة أخرى بعد غياب دام 13 عامًا، حيث ستعود كصحفِيْة وليس كَمْمثلة هذه المرة.

وقال العسكري، فِيْ مقطع فِيْديو، إنه شاركه عبر حسابه على سناب شات، إنه سيستضيف برنامجًا عَنّْ التراث السعودي، معربًا عَنّْ سعادته بهذه الخطوة ومعبّرًا أيضًا عَنّْ حبه للسعودية كدولة وشعب.

لاقت العودة المتوقعة لزينب العسكري استحسانًا كبيرًا من قبل متابعيها ومعجبيها، الذين لطالما طرحوا عليها أسئلة حول عودتها إلَّى الفن، وتذكروا عملها فِيْ التسعينيات، والذي كان آنذاك نجاحًا كبيرًا.

بينما قال آخرون إنها خطوة للبدء من جديد، وقدموا له كلمات دعم وتشجيع، مشيرين إلَّى أنه سيكون أيضًا متفوقًا فِيْ مجال استضافة العروض.

وكانت الفنانة البحرينية قد ظهرت مؤخرًا فِيْ مقطع فِيْديو على حسابها على سناب شات للرد على أحد متابعيها الذي وصفها بـ “المعاقة”.

وأكدت العسكري فِيْ مقطع الفِيْديو ذلك، ولأن كل مرحلة لها جمالها، وأن الشكل والعمر لا يهمها، مشيرة إلَّى أنها “عاشت طفولة سعيدة، ومراهقة سعيدة، وعشرينيات سعيدة، وثلاثينيات سعيدة، وأن” حتى فِيْ الأربعينيات من عمرها، فهِيْ “مدجنة” حاليًا، مضيفة أنها حتى لو دخلت الخمسينيات والستينيات من عمرها، فإنها ستكون سعيدة أيضًا.

وتابعت زينب أن أكثر ما يهمها هُو الراحة فِيْ الداخل والرضا عما تفعله، موضحة أن الجمال هُو جمال الروح والأخلاق، لأن الجسد يفنى ويبقى سيرة طيبة.

وكانت زينب العسكري قد كشفت فِيْ وقت سابق سبب اعتزالها التمثيل قبل نحو 13 عاما، موضحة أنها غادرت الدور، حيث شعرت أن زوجها يناسبها ولا داعي لتمثيلها فِيْ حضوره.

وأشارت العسكري، 48 سنة، إلَّى أنها “من البحرين وزوجها من الإمارات، وسبب اللقاء بينهما هُو الجزء الذي كتبه الله، بالإضافة إلَّى أن مجال زوجها مختلف عَنّْ مجالها”. “

وأوضحت أن “كل شيء يسير على ما يرام بينها وبين زوجها”، مضيفة “كل شيء يسير على ما يرام”.

Y Zainab Al-Askari continuó, enviando un mensaje a las chicas, diciendo “Me gustaría decirles a las hermosas chicas que para lo que sea que establezcan condiciones, solo lo que Dios ha escrito… y que Dios les dé la parte más جميلة”. . “