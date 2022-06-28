زينب العكسري ترد على تعليق “عجزتي”.. والجمهُور يتعاطف معها

ردت الفنانة البحرينية زينب العسكري على وصف أحد متابعيها بأنها لا تستطيع، مؤكدة أن كل مرحلة لها جمالها، مشيرة إلَّى أن الشكل والعمر لا يهمها.

وقال العسكري فِيْ مقطع فِيْديو على سناب شات “كل مرحلة لها جمالها، لقد عشت طفولة سعيدة، ومراهقة سعيدة، وعشرينيات سعيدة، وثلاثينيات سعيدة، والآن أنا فِيْ الأربعينيات من عمري، والحمد لله، مروضة”.

وأضافت “الشكل والعمر ليسا مهمين بالنسبة لي. أهم شيء من الداخل أنني مرتاحة وأتنفس بشكل مريح، أنام وأنا لم آذى أحداً، ولم آذى أحداً، و لم أذهب بعيدا “.

تلقى الفِيْديو ردودًا من متابعين أبرزوا أنه من الطبيعي أن يكبر الشخص، متفاجئًا ببعض التعليقات التي وصفوها بأنها استفزازية حول الشكل والعمر.

كتب أحد المتابعين “أين المشكلة إذا قال أحدهم إنك لا تستطيع أو لا تستطيع … حالة العالم، لكن من يتحسس هذا السؤال يفحص نفسه”.

وأضافت أخرى “هذه أفضل إجابة لزينب لكن مشكلتها لا تغير المظهر”.

فوجئ أحد المتابعين بتعليق “عدم قدرتي” قائلاً “من يرى وحدة تزيد عَنّْ أربعين أو خمسين يقولون إنني عاجز. يعَنّْي ماذا تفعل فتلف نفسك بكفن وتبقى بالمنزل من يفكك الموت فهُو عاجز “.

وعلقت أخرى “هل من الطبيعي أن تكبر لأن عمرها يتوقف” ما هِيْ التعليقات الاستفزازية التي لا يعرفون أنها تؤذي الشخص

فِيْ سياق آخر ؛ وكانت الفنانة زينب العسكري، قد صرحت فِيْ مقابلة تلفزيونية أن أكبر مبلغ حصلت عليه مقابل تنفِيْذ إعلان تجاري عبر حسابها فِيْ تطبيق “سناب شات” بلغ أكثر من 200 ألف ريال سعودي، تقريبًا ( 50 ألف دولار أمريكي).

وقالت زينب إنها توقفت عَنّْ التصرف انطلاقا من رغبتها فِيْ قضاء أكبر وقت ممكن مع أسرتها بعد أن هِيْمنت ظروف العمل على معظم أوقاتها، مؤكدة أن زوجها لا علاقة له بقرارها الابتعاد عَنّْ العالم.

ودعت شائعات بأن زوجها منعها من التمثيل، لكنها أكدت أن قرارها بالعودة إلَّى هذا المجال فِيْ الوقت الحالي مصحوب بموافقتها.

وتحدثت زينب العسكري عَنّْ الأعمال الفنية الأقرب لها وقالت إن المسلسل الذي أنتجته هُو الأكثر عزيزة عليها وخاصة مسلسل “عذاري” وهُو أول سلسلة من إنتاجها.

ولفتت إلَّى أن مسلسل “لعَنّْة المرأة” من عام 2008 كان آخر عمل قدمته، حيث أشادت بدورها فِيْه، خاصة أنه من إنتاجها وكتابتها، موضحة أنها لم تقرر الاعتزال بعد.

زينب العسكري شاهدت أفضل 3 فنانات فِيْ الخليج الآن ؛ حياة الفهد وسعاد عبد الله وهدى حسين وأن الفنان السعودي عبد الله السدحان أفضل فنياً من زميله ناصر القصبي.