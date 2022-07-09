زينب فِيْاض ابنة هِيْفاء وهبي تتعرض لمضايقات وضرب.. وتهدد المعتدين

كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي زينب فِيْاض، ابنة الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي، عَنّْ تعرضها للتحرش والاعتداء فِيْ الأيام الأخيرة، وذلك عبر نشرها عبر ميزة الستوري على حسابها على إنستجرام.

ودعت زينب المقيمة فِيْ دولة الكويت متابعيها المرتبطين بالتحقيقات (الأجهزة الأمنية) للتواصل معها، مشيرة إلَّى المضايقات والضرب التي تعرضت لها من قبل مجهُولين.

قالت إن أحد السائقين طاردها وأصر على التقاط صور لها، مؤكدة أنه تمكن من أخذ رقم لوحة سيارتها. قبل أيام قليلة، ضربها سائق سيارة شاب من الخلف (أسفل الظهر) وانطلق بسرعة قياسية.

وأشارت إلَّى أنها تمكنت من التقاط صورة لوحة ترخيص سيارة المخالف الشاب، ووعدت بمعاقبة المخالفِيْن ومن يدافع عَنّْ شخصيتها ودفعهم لمضايقتها بالقانون، حتى لو أصبحت القضية قضية. “مشكلة الرأي العام”.

زينب فِيْاض 29 سنة اختتمت حديثها بقولها “اللهم إني أتيت اللهم إني شاهد … ولا تنسوا أننا فِيْ الكويت دولة الأمن والحماية التي ستأخذ حقي. “

زينب فِيْاض مشهُورة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ العالم العربي حيث لديها حوالي 1.2 مليون متابع على منصة إنستجرام وحدها باستثناء المنصات الأخرى.

تعرّف نفسها على أنها مدوّنة الموضة والأزياء والجمال، لكن الكثير من المتابعين يربطون شهرتها بوالدتها المغنية والممثلة هِيْفاء وهبي، لا سيما أنها تقلد حركاتها وطريقة غنائها فِيْ العديد من مقاطع الفِيْديو التي تبثها من خلال. وسائل التواصل الاجتماعي. .

أنجبت هِيْفاء وهبي زينب عام 1993، من زوجها الأول نصر فِيْاض، وهُو رجل أعمال لبناني، وابن عمه الذي تورطت فِيْه عام 1990، وانفصلا عام 1994، وهناك تقارير أخرى تفِيْد أنهما انفصلا رسميًا عام 1998. .

من جانبها، زينة متزوجة حاليًا وتعيش فِيْ العاصمة الكويتية مع زوجها وابنتيها رهف ودانييلا التي لديها حساب خاص بها على تطبيق إنستجرام، حيث ترتدي أزياءها مع شقيقتها الكبرى رهف.

كثيرًا ما يشبه الجمهُور دانييلا، الابنة الصغرى لزينب فِيْاض، وجدتها النجمة هِيْفاء وهبي، من حيث مطابقة ملامحه الناعمة مع ملامحها، بناءً على وصفها.