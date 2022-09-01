زينة كل مشاهد “الليلة واللي فِيْها” صعبة.. ودراما المنصات “أروق”

أعربت الفنانة المصرية زينة عَنّْ سعادتها البالغة بنجاح مسلسلها الجديد “الليل والواحد فِيْه”، الذي يعد أول تجربة درامية لها على المنصات الرقمية، مؤكدة أن ردود الفعل التي تلقتها على المسرحية فاقت توقعاتها. .

وأضافت زينة فِيْ حديثها لـ “العرب اليوم” أن هناك فرق كبير فِيْ العمل بين الدراما الدرامية والتليفزيونية وخاصة رمضان، وعلقت قائلة “المنصة الدرامية أكثر مرحًا وروح الدعابة، وهناك تفاصيل ولسنا فِيْ عجلة من أمرنا شاهد البرنامج وقل أن هذا رمضان غدا أو بعده “.

وأشار إلَّى أن منصة الدراما أصبحت حاضرة وقوية ولاقت استحسان الجمهُور.

ولفتت زينة إلَّى أن الفترة الماضية شهدت تقديم العديد من الأعمال الفنية عبر المنصات الرقمية، مما يمنحها ميزة الآن حيث تمكنت من تحقيق النجاح مع الجمهُور.

سبب دخولك لمنصة الدراما زينة

وسبب اقتحام زينة لمنصة الدراما بعد ركوب حافلة على شاشة التلفزيون، ومعرفة ما إذا كانت الوظيفة ستشاهدها الجمهُور أم لا، أكدت أنها لم تشاهد هذا الجزء عَنّْد قبول الوظيفة، بل بالأحرى ذهبت رؤيته إلَّى أبعد من ذلك.، لأن تقييمه للوظيفة توقف عَنّْد ورقة جيدة، والعمل مع مدير وصفه بـ “الرائع”، بغض النظر عَنّْ مكان عرض الوظيفة.

وحول ما جذبها للسيناريو تحدثت زينة قائلة انها لا تستطيع رفض العمل مع كاتب السيناريو محمد رجاء والمخرج هاني خليفة، وعلقت على ترشيحها لهذا الدور بعد مشاهدة الثنائي وبعدهما المنتج، وهذا صعب. لرفض عمل مكتوب بمهارة شديدة، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أنه يتم تقديم العمل على منصة ضخمة بحجم Watch، والتي يتابعها الجمهُور.

وأشارت زينة إلَّى أن مشكلة تفوق المنصة الدرامية على الدراما التليفزيونية من حيث التفاعل والحبكة الدرامية تحدث لأن الجمهُور يشاهد العمل ويتابعه، لافتة إلَّى أن كل المشاهد التي تجسدها صعبة، لكن صعوبة الدور نفسه هُو ملحوظة من خلال أدائه.

وعلقت الفنانة المصرية قائلة “كل المشاهد صعبة، كلهم ​​يستفِيْدون من المشاهد، ومع كل مشهد لا تتوقع ما هُو التالي. إنه جهد من كل عَنّْاصر المسرحية”.

تفاعلت الفصول الأولى من مسلسل “الليل ومن فِيْه” على نطاق واسع

نالت الحلقات الأولى من مسلسل “الليل وواحد فِيْها”، الذي تم بثه على منصة “شاهد”، إشادة واسعة فِيْ المواقع الإعلامية بسبب مستوى الغموض الذي سيطر على الأحداث والبناء والعرض الجيد. الشخصيات وسرعة الوتيرة، فِيْما أشاد مخرج المسرحية هاني خليفة بالمستوى المتميز للصورة التي جاءت منها الحلقات.

كشفت الحلقات الأولى عَنّْ أحداث سريعة الخطى، حيث ظهرت زينة كديكور اسمها “رشا”، متزوجة من محمد شاهِيْن “أيمن” وسط فتور فِيْ علاقتهما، وكذلك علاقتها بحماتها سماح. أنور التي لم تكن كذلك، وبدأت رشا بالذهاب إلَّى طبيب نفسي للعلاج دون علم زوجها، تشتبه فِيْ نفس الوقت أنه على علاقة بفتاة أخرى ويخونها.

وكشفت الوقائع أيضًا عَنّْ وجود ماضٍ قديم يطارد رشا، وهُو علاقة تربطها بالسائق الذي عمل مع زوج والدتها، يجسده الفنانة “علاء مرسي”، الذي ظهر لها وهددها بالعثور على وظيفة. وإلا كان يفضحها أمام زوجها.

وخلال الأحداث وقعت خيانة رشا لزوجها مع شاب يتردد على عيادة الطبيب النفسي “أبو واصف” بعد أن عرف الكثير عَنّْها وتوجه إلَّى منزلها مستغلاً ضعفها وأقام علاقة معها.

طاقم مسلسل “الليل ومن فِيْه”

مسلسل “الليل والليل فِيْه” يتكون من 6 حلقات، بطولة زينة، محمد شاهِيْن، مغني الراب أبي يوسف، سماح أنور، علاء مرسي، علاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما شريف، وغيرهم من الفنانين الشباب. تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة فِيْ تعاونه الأول مع النجمة زينة، وتدور الأحداث فِيْ إطار من الغموض والتشويق.

أعمال أخرى لزينة

يشار إلَّى أن زينة تنتظر عرض فِيْلمها الجديد “قِصَّة كوثر السرية” الذي انتهى تصويره مؤخرًا وتم تأجيله لفترة، ويشاركها النجوم ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد وعبد الرحيم حسن وهُو من تأليف وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفِيْلم حول الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، ويتناول فكرة أن المواطن المصري يجب أن يمتلك الفكر والوعي اللازمين لفهم ما يدور حوله من أشياء مختلفة.