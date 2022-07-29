زينة مكي الوقوف أمام تيم حسن بجنن.. وتعرضت لعدد من الإصابات فِيْ الهِيْبة

وعبرت الفنانة اللبنانية زينة مكي عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ فِيْلم “الهبة”، مشيرة إلَّى أنها ستؤدي شخصية جديدة وفريدة من نوعها قريبة جدا من شخصيتها الحقيقية، وعلقت على “شخصية لم يعتاد عليها الجمهُور”.

وأكدت زينة مكي، خلال مقابلة حصرية لـ “العرب اليوم”، أنها استمتعت حقًا بهذه الشخصية، وأن لديها الكثير من القواسم المشتركة معها، مشيرة إلَّى أن علاقتها بـ “جبل شيخ الجبل” كانت مختلفة عَنّْ الأجزاء السابقة.

وأضاف مكي “أعرف الكثير من الممثلات الذين يحسدونني على أن أكون مقابل الممثل تيم حسن، وأنا فخور جدًا بهذه التجربة، فهُو أحد أهم ممثلي الوطن العربي”.

وتابعت قائلة إنها لا تخشى موضوع المقارنة بينها وبين الممثلات اللواتي شاركن فِيْ الأجزاء السابقة، وعلقت قائلة “كل ممثلة أخذت حقها والدور لها”.

وتابع “أحببت دور الفنانة نادين نجيم فِيْ مسلسل الهبة، وكذلك دور الممثلتين سيرين عبد النور وديما قندلفت. لم تقدم لي أي من بطلات “الهِيْبة” أي نصيحة، لكنني تواصلت مع نادين وهِيْ متحمسة لبدء عرضها.

وتحدثت زينة عَنّْ شخصية تيم حسن، معتبرة أنه شخصية محترفة تحمل الشخصية على أكَمْل وجه منذ بداية التصوير، وهِيْ تحب هذا الأمر كثيرًا، وعلقت قائلة “الوقوف أمامه جنون. “

وأشارت بطلة فِيْلم “الهبة” إلَّى أنها تعتبر نفسها من المحظوظين الذين شاركوا فِيْ هذا العمل، معتبرة أن هذه الفرصة أتت لها بعد عمل دؤوب وعزم على تحقيق بصمة مميزة على الساحة.

وكشفت زينة مكي أنها أصيبت بجروح مختلفة فِيْ أنحاء متفرقة من جسدها خلال فترة التصوير، وعلقت على ذلك بقولها “لا يزال هناك بعض ما يظهر على قدمي”.