زين العمر يتحدث عَنّْ والدته فِيْ الذكرى الأولى لرحيلها بكلمات مؤثرة

استذكرت الفنانة اللبنانية زين العمر والدتها الراحلة سمية كيروز، فِيْ الذكرى الأولى لرحيلها، بكلمات مؤثرة ووصف انفصالهما بأنه صعب، متمنياً لها الرحمة والمغفرة.

ونشر العمر، عبر حسابه على تويتر، صورة النعي، وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حزنه على الانفصال عَنّْ والدته، وهُو يكتب كلمات مؤثرة، ويذكر أيضًا والده، للدلالة على انفصالهما. أحرق قلبه.

وكتبت الفنانة اللبنانية “كانت نادرة فِيْ حياتها لعدرا، وذهبت إلَّى عدرا ليلة عيد العدرا. يا رجل تقول السلام عليك يا ماريا. لقد أصبحوا فِيْ عام، يا صديقي”. أمي وداعك الأخير صعب للغاية.

وأضاف “أنت وأخواتي راضون عَنّْا يا أمي، السلام عليكَمْ يا أبي، انفصالكَمْ أحرقني حتى نلتقي”.

كَمْا تفاعل المتابعون مع المنشور، معربين عَنّْ حزنهم لما حدث، ودعاء الرحمة على والديهم الراحلين، ومطالبة الله أن يمدّ أهل الفقيد بالصبر والراحة، وأن يطيل عمر الفنانة.

أحزن الفنان زين العمر على وفاة والدته، سمية كيروز، فِيْ 14 آب من العام الماضي، بعد 5 أشهر من وفاة والده يوسف الحدشيتي.

ونعت الفنانة والدته بنشر صورة له، وعلقت عليها قائلة “لقد خرج نجم عمري بين ذراعي الرب يا أمي حتى نلتقي .. السلام معي يا رحيم”. . ” . “

كَمْا نشر العمر تغريدة قبل وفاته بساعات دعا فِيْها الجميع للصلاة على والدته والدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية، حيث علقت “الأم أغلى ما فِيْ هذه الحياة، وأنا. أمي متعبة جدًا، بناءً على طلبك للصلاة معي، يا أحبائي، كلكَمْ تحبوني بالطريقة التي تتظاهرون بها “. شفاء والدتي وحفظ الله كل عائلاتهم.

يشار إلَّى أن الفنان رثى والده يوسف الحدشيتي، فِيْ مارس من العام الماضي، الذي توفِيْ متأثرا بمضاعفات فِيْروس كورونا، عبر رسالة مؤثرة وجهها إلَّى والده الراحل ونشرها عبر حسابه الخاص على “. Twitter “، وربطها بصورة له.

وكتب العمر فِيْ الرسالة “الله معك يا أبا طوني، الله معك يا شريكي، الله معك يا باي، الجنة معك أيها الشيخ الشاب. كسرت ظهري يا حبيبي”.

وأضاف فِيْ تعليق آخر “صرت ملاكًا فِيْ السماء. ابق عينيك علينا يا حبيبي.