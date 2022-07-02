زين العمر يدعم راغب علامة وابنه ما تتعرضان له أمر مرفوض

ودعم الفنان اللبناني زين العمر “لؤي” نجل الفنان راغب علامة، حيث رفض الانتقادات والتعليقات السلبية التي تعرض لها، وقدم له كل دعمه.

ونشر العمر تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تدعم فِيْها الفنان راغب علامة ونجله “لؤي” قائلة “إلَّى الأخ والصديق راغب علامة الذي يتعرض له نجله مرفوض، لست فخورًا به فقط. نحن جميعًا فخورون بهذا الشاب الجميل الذي يحمله معه “. لبنان إلَّى العالم، وما تتعرضين له مرفوض أيضًا لأنك على حق. لو كان هناك حكام أو أناس لما وصلنا إلَّى مرحلة الخراب هذه. حكامنا احراج للبلاد “.

بينما رد مارك على زين العمر، مبيناً عدم اهتمامه بالنقد، معلقاً “شكراً عزيزي زين، لكن لا تقلق، لأننا لا نهتم بالكلمات البغيضة، من مكانك ناطحات السحاب لا. شوهدت تتأثر “. من قبل الأعداء الجالسين تحت الأرض السابعة “.

وتعرض لؤي، نجل الفنان راغب علامة، لانتقادات مؤخرًا بسبب ملامحه وملابسه التي اعتبرها البعض غريبة، بعد ظهُوره فِيْ سلسلة من الإطلالات التي شاهدته محل سيل من السخرية وشبهه البعض بالنساء، خاصةً لونه الوردي. لون. فِيْ ميلانو.

كَمْا تصدرت منصات التواصل الاجتماعي لؤي راغب علامة، بمجموعة من الإطلالات التي شاركت فِيْ عروض أزياء لمختلف العلامات التجارية الشهِيْرة، لكن اختياراتها لم ترضي قسمًا من الجمهُور، للتعليق على الكلمات التي استفزت الفنان راغب علامة. الذي رد على انتقادات نجله بكلمات غير متوقعة.

ردت الفنانة اللبنانية “أخبرني لؤي أنه يجلس على أعلى مكان فِيْ العالم، هل يجيب على أناس تحت الأرض، ولا يرون شيئًا فِيْ الموضة والتنمية والمستقبل، وأصبح اللون الوردي مثل الألوان التي احتكرتها الأحزاب فِيْ لبنان أرتدي اللون الوردي، والعلامة التجارية التي دعت لؤي والتي يفتخر بها، ليست مجرد علامة تجارية، فهم يتطلعون إليه، وأنا فخور بابني، كتبت عَنّْه الصحافة العالمية “.

من جهتها، دعمت المصممة اللبنانية جيهان علامة، زوجة النجم راغب علامة، نجلها لؤي علامة، حيث نشرت صورتين مع نجلها لؤي، وظهرت فِيْ إحداهما وهِيْ تقبّله على خده، وعلقت “مع لؤي علامة فِيْ باريس، هُو أعز أصدقائي”.