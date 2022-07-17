زيوت مفِيْدة لترطيب الشعر جربي وصفة علاج جفاف الشعر بالوصفات الطبيعية المنزلية

تعاني الكثير من النساء والفتيات من جفاف الشعر ويبحثن عن علاج آمن ومضمون ليمنح شعرهن الرطوبة واللمعان والحيوية التي يحتاجها.هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها ترطيب شعرك دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن أو ضارة .. المواد الغذائية، لذلك تابعونا فِيْ هذا المقال للتعرف على أهم تلك الوصفات.

علاج الشعر الجاف

زيوت مفِيْدة لترطيب الشعر

زبدة الشيا

زبدة الشيا من أفضل المواد التي يمكنك من خلالها ترطيب شعرك.

يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والعناصر الغذائية التي تشبع الشعر بالرطوبة وتمنحه النعومة واللمعان.

يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع إضافة الزيت المفضل لديك مثل زيت جوز الهند.

ضعي الخليط على الشعر ووزعيه جيداً.

يمكنك عمل حمام زيت بمنشفة مبللة بالماء الساخن ثم غسل شعرك للحصول على أفضل النتائج.

زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا هُو زيت نباتي قوي يعالج الشعر الهش والهش والجاف.

يمكن إضافة هذا الزيت إلى الوصفات أو استخدامه كَمْرطب روتيني.

زيت خشب الصندل

يعتبر هذا الزيت أيضًا من الزيوت الطبيعية التي تعالج تلف الشعر.

يمكنك مزج ملعقة كبيرة مع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند وزيت اللوز المر ووضعه على شعرك مرتين فِيْ الأسبوع والقيام بحمام زيت للحصول على أفضل النتائج.

علاج الشعر الجاف بوصفات مجربة

البيض وزيت الزيتون

اخلطي ثلاث بيضات مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون فِيْ وعاء.

أضيفِيْ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وقلبي حتى يذوب.

ضعي الخليط فِيْ جميع أنحاء الشعر من الجذور إلى الأطراف.

اربطي شعرك ثم غطيه بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

ثم يشطف الشعر بالماء وبلسم مناسب ويرطب.

هذه الوصفة ترطب الشعر كثيرا وتغذيه لاحتوائه على بروتينات مغذية.

كرر الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قناع الأفوكادو للوجه