زي محَلْات المالكي طريقة عمل الارز باللبن مثل الجاهز وارز باللبن بالكريم شانتيه بطريقة فاطمة ابو حاتي

من أهم وأشهر الحَلْويات الأرز باللبن، وهِيْ حَلْوى منعشة وحَلْوة ومفِيْدة. ما هِيْ أفضل طريقة لتحضير الأرز باللبن والقشدة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية وهُو مفِيْد جدا أفضل طريقة لصنع ليتشي أروز، إذا كنت قد جربت الكثير من بودنغ الأرز ولم يتغير ولم يتذوق طعم ما اعتدت عليه فِيْ المالكي أو المتاجر الأخرى، فمن المؤكد أنك ما زلت لا تعرف كيف. هل تعلم أن أرز باللبن من أشهر الحَلْويات فِيْ مصر، تقدمه العائلات المصرية بأكثر من طريقة، وطريقة إضافته مختلفة أيضًا، والجميع يحبها كبيرها وصغيرها

يغري الكثير من الناس تناول الآيس كريم والسبب فِيْ ذلك لما له من مذاق لذيذ ويعمل على ترطيب الجسم خاصة فِيْ فصل الصيف وعندما يكون الجو حاراً حيث يمكننا صنع هذه الآيس كريم فِيْ المنزل أمثلة على وهِيْ عبارة عن أرز مع الحَلْيب وأنواع أخرى بودنغ الأرز من أشهى أنواع الآيس كريم التي نوفرها فِيْ المنزل بطريقة بسيطة.

كيفِيْة صنع بودنغ الأرز كَمْا هُو الحال فِيْ المتاجر

مقادير أرز باللبن نوع المالكي

1 كيلو حَلْيب

نصف كوب أرز منقوع

السكر حسب الرغبة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

عين الجمل

طريقة عمل أرز باللبن كَمْا هُو مطبوخ

أولاً، اغسلي الأرز جيدًا للتأكد من نظافته، ثم انقعي الأرز لمدة ثلاثين دقيقة. ثانياً، نضع الأرز فِيْ وعاء مع كوب ماء ونتركه حتى يغلي ويشرب الأرز كل الماء، ثم نسكب الحَلْيب الذي سبق تسخينه فوق الأرز مع التحريك باستمرار حتى لا يغلي الحَلْيب أو عصي الأرز والحروق. ثم عندما يثخن الحَلْيب، نضيف الكريمة والفانيليا والسكر ليقلبوا مع التحريك المستمر حتى ينضج الأرز بالكامل، ثم اسكبي خليط الأرز فِيْ أوعية التقديم وضعيهم فِيْ الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر وزيّنيهم بالمكسرات و هنا

تحضير أرز باللبن بالقشطة شانتيلي على طريقة فاطمة أبو هاتي

مكونات

كيلو من الحَلْيب

كوب أرز مصري

كوب حَلْيب بارد

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من قشطة بورد شانتيلي

ملعقة فانيليا

طريقة تحضير أرز باللبن بكريمة شانتيلي