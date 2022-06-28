سؤال الساعة.. ماذا يعَنّْي تخلّف روسيا عَنّْ سداد الديون

ما كان متوقعًا بشأن إخفاق روسيا فِيْ سداد مدفوعات السندات المستحقة، حدث بالفعل فِيْ 26 يونيو، وسط عقوبات مالية غربية قوية.

تخلفت روسيا عَنّْ سداد ديونها بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، حيث حدت العقوبات الغربية الصارمة المصممة لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا من قدرتها على سداد ديونها للدائنين الأجانب.

ولكن! .. ماذا يعَنّْي أن تتخلف دولة عَنّْ سداد ديونها أو مدفوعات السندات والأذون التي أصبحت مستحقة

بشكل عام، سيكون هذا أول مؤشر على سمعة الدولة فِيْ الإعسار، والتي كانت أحد العَنّْاصر الرئيسية قبل إعلان إفلاس البلد، إلَّى جانب السمعة السيئة للدولة من جانب الدائنين ووكالات التصنيف.

فِيْ الأيام المقبلة، ستسابق وكالات التصنيف الائتماني لخفض التصنيف الائتماني لروسيا، لجعلها وجهة غير جذابة، سواء للاستثمار أو لتوفِيْر الديون لها من قبل الدول والمؤسسات الدولية.

ماذا عَنّْ روسيا

لكن فِيْ حالة روسيا، الأمر مختلف تمامًا عَنّْ الصورة القاتمة التي تحاول وكالات التصنيف أو الدول الغربية رسمها، والتي تفرض عقوبات على روسيا، بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا.

لدى روسيا نقود كافِيْة لسداد ديونها بالكامل قبل مَوعِدها الرسمي، لكنها غير قادرة على تسليمها إلَّى الدائنين، لأن العقوبات قطعت روسيا عَنّْ أنظمة الدفع الدولية.

انتهت مهلة الأحد المحددة لدفع فائدة متأخرة قدرها 100 مليون دولار ؛ اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دفع الدائنين بالروبل، والذي يمكن تحويله بعد ذلك إلَّى دولارات، بعد أن أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية ثغرة سمحت للكرملين بتسديد مدفوعات الديون لحاملي السندات الأمريكية من خلال البنوك الأمريكية.

نفى السناتور الروسي فلاديمير دجباروف التقارير عَنّْ التخلف عَنّْ السداد على Telegram، ووصف الغرب بالنفاق واتهم البنوك الغربية بسرقة مبالغ ضخمة من الأموال الروسية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

يقول خبراء سياسيون إن التخلف عَنّْ سداد الديون يزيد من عزلة موسكو المتزايدة عَنّْ الاقتصاد العالمي ويمكن أن يلوث سمعتها بين المستثمرين الماليين بطريقة قد تستغرق سنوات لإصلاحها، حيث يخشى المستثمرون أن تواصل روسيا وضع مصالحها فِيْ السياسة الخارجية فوق دائنيها.

لكن روسيا لديها الكثير من الأموال – فقد حققت ما يقدر بنحو 100 مليار دولار من صادرات الوقود وحدها فِيْ المائة يوم الأولى من الحرب.

لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى منعتها من الوصول إلَّى احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كان لدى البنك المركزي الروسي أكثر من 640 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي اعتبارًا من 18 فبراير، معظمها فِيْ أجهزة الكَمْبيوتر للبنوك المركزية الغربية فِيْ مدن مثل نيويورك ولندن وفرانكفورت بألمانيا.

فِيْ الأسبوع الماضي، حاول الكرملين التحول إلَّى خدمة ديونه بالروبل، متهمًا الغرب بإجباره على التخلف عَنّْ سداد ديون “وهمية”.

كانت آخر مرة تخلفت فِيْها روسيا عَنّْ سداد ديونها الخارجية فِيْ عام 1918، أثناء الثورة البلشفِيْة، عَنّْدما أطاح البلاشفة بالقيصر نيكولاس الثاني ورفضوا قبول الديون الدولية المتراكَمْة خلال الحقبة القيصرية.

فِيْ الآونة الأخيرة، تخلفت روسيا عَنّْ سداد ديونها المحلية فِيْ عام 1998، حيث مرت البلاد بأزمة مالية وانهِيْار الروبل. لقد تعافت من تلك الأزمة بمساعدة المساعدات الدولية.

فِيْ تقرير لصحيفة واشنطن بوست، قللت وزيرة الخزانة جانيت يلين الشهر الماضي من تداعيات التخلف عَنّْ سداد ديون روسيا، قائلة إن البلاد “معزولة بالفعل عَنّْ أسواق رأس المال العالمية” بسبب العقوبات الحالية وهروب المستثمرين بسبب الحرب.

ومع ذلك، فهذه علامة سوداء كبيرة أخرى ضد سمعة الاستثمار الدولي لروسيا، وقد يستغرق التعافِيْ منها وقتًا طويلاً، كَمْا يقول الخبراء – لا سيما بالنظر إلَّى الأمثلة السابقة مثل الأرجنتين، التي واجهت العديد من حالات التخلف عَنّْ السداد.

إذا استمرت الحرب، فإن عدم قدرة روسيا على اقتراض الأموال قد يضر بحملتها، خاصة إذا تمكنت الدول الأوروبية من إبعاد نفسها عَنّْ النفط الروسي أو انخفضت أسعار الوقود.

ماذا بعد

ستكون حالة عدم السداد وعواقبها وفقًا للعقود الموقعة بين حملة السندات والحكومة الروسية، والفائدة الإضافِيْة التي ستتحملها موسكو عَنّْ كل يوم تأخير.

لكن الموضوع فِيْ الحالة الروسية لن يكون ماليًا، لأنه سيؤثر على المركز المالي والوزن الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة، وما يترتب على ذلك من تشديد فِيْ شروط الدائنين لروسيا بعد رفع العقوبات وانتهاءها. من الأزمة الحالية.