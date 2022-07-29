سؤال متى تتزوج مخالفة لـ الذوق العام

أكد نائب مدير جمعية الذوق العام، خالد العبد الكريم، أن تصوير الآخرين من أبرز الظواهر التي تخل بالذوق العام وتنتهك 500 ريال.

فيديو | نائب مدير جمعية الذوق العام الدكتور خالد العبد الكريم تصوير الاخرين من ابرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفة 500 ريال واسئلة شخصية مثل “متى تتزوجين” “تنتهك الذوق العام# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/2IbfSyKYS8

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 29 يوليو 2022

وأكد العبد الكريم، خلال حديثه مع قناة الإخبارية، أن الأسئلة الشخصية مثل “متى ستتزوجين” تتعارض مع الذوق العام.

أبرز الانتهاكات

وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على الجيل الجديد لمنع انتهاكات الذوق العام، مشيرا إلى أن أبرز انتهاكات الذوق العام تشمل الاغتصاب وإلقاء السجائر في المجمعات العامة والملابس والإزعاج والتخويف بالضجيج.