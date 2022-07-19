“سؤال مفاجئ للهلال” بعد طلب التدبير الوقتي فِيْ قضية كنو

كشف الخبير القانوني أحمد الأمير، خبير فِيْ اللوائح الرياضية، عَنّْ الموقف القانوني من طلب الهلال إجراء مؤقتا، لمركز التحكيم الرياضي، بتعليق قرار منع الهلال من إدراج اتفاقيات جديدة، خلال الصيف الحالي. التحويلات.

وأشارت تقارير إلَّى أن إدارة نادي الهلال سارعت إلَّى مركز التحكيم الرياضي، من أجل الاستجابة السريعة لطلب الإجراءات المؤقتة فِيْ حالة اللاعب محمد كنو.

أثار مركز التحكيم الرياضي جدلاً واسعاً فِيْ الأوساط السعودية، فِيْ إطار تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية للمركز بخصوص طلب الإجراءات المؤقتة، فِيْما رفع نادي النصر شكوى رسمية أمام اللجنة الأولمبية السعودية. مطالبا بإجراء تحقيق عاجل فِيْ سير عمل مركز التحكيم الرياضي بهدف تعديل اللوائح لمصلحة الهلال فِيْ حالة اللاعب محمد كنو.

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ونشر الأمير رسالة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نصها كالتالي

“مبدأ قبول الإجراء المؤقت هُو تقديم أدلة ودفوع قانونية جديدة تثبت قدرة المستأنف على كسب الاستئناف لأول وهلة، ثم يتم تقديم التدبير المؤقت مرة واحدة فقط!

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هُو لماذا لم يقدم المستأنف طلب تحكيم معجل لإصدار القرار خلال 10 أيام

وقررت غرفة تسوية منازعات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان الهلال من التسجيل لفترتين (صيف 2022 وشتاء 2023)، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد اللاعب محمد كانو، بدعوى إنهاءه. التعاقد مع النصر وتوقيع عقد جديد مع الهلال.

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