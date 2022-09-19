سؤال “يحرج” النصر ويبيض وجه الاتحاد حول نزاهة المنافسة

سأل الإعلامي الرياضي سامي اليوسف الرأي العام فِيْ الشارع الرياضي السعودي عَنّْ حكام أجانب واختلاف فِيْ وجهات النظر بين إدارتي النصر والاتحاد قبل انطلاق الكلاسيك المقبل.

يستضيف الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة من موسم دوري روشان السعودي 2022-2023.

وكتب سامي اليوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين “تويتر”، يوم الاثنين “لماذا لم يطلب النصر حكام أجانب لمباراته القادمة ضد الاتحاد التي تقام على أرضه وبين معجبيه ! ”

وتابع الصحفِيْ الرياضي “إنها مباراة أساسية، ومن بين أهم 6 مباريات للفريق فِيْ الدوري، وضد أحد أقوى وأشرس المنافسين!”.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.

وبحسب تقارير صحفِيْة، تقدمت إدارة الاتحاد، خلال الأيام الماضية، بطلب إلَّى لجنة الحكام لتعيين حكام أجانب لفريق النصر الكلاسيكي، ويأتي ذلك استمرارًا لاستقدام حكام أجانب من الجولة الأولى السابقة. العدل والاتفاق والرائد والخليج. المشعة) فقط.

وحولت ادارة انمار الهِيْلي مبلغ 175 الف ريال قيمة الطاقم الاجنبي الذي سيكون من النخبة حسب الطلب الاتحادي.