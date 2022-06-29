“سابك للمغذيات” تعتزم توزيع 40% أرباحاً نقدية عَنّْ النصف الأول

أعلنت إحدى الشركات عَنّْ قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عَنّْ النصف الأول من عام 2022، بإجمالي حوالي 1.904 مليار ريال، عَنّْ عدد الأسْهُمْ التي يحق لها توزيعات نقدية، بنحو 476.04 مليون سهم.

وقالت شركة سابك للمغذيات فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم فِيْ التوزيع 4 ريالات، بنسبة توزيع إلَّى القيمة الاسمية للسهم 40٪.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين الذين يمتلكون أسهما فِيْ نهاية التداول يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 والمسجلين فِيْ سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع البيانات المالية “إيداع” فِيْ نهاية يوم التداول الثاني بعد تاريخ الاستحقاق.

سيكون تاريخ التوزيع أوائل أغسطس 2022.

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهِيْة فِيْ 31 مارس 2022، محققة زيادة فِيْ صافِيْ أرباحها بمقدار 2.513 مليار ريال، بزيادة قدرها 494٪ مقارنة بأرباح 423 مليون ريال سجلتها الشركة خلال العام. نفس الفترة من عام 2022.