لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء فريق ميركاتو الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فِيْ ميركاتو الصيفِيْ الحالي، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد “بقوة”. حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول، حتى 30 يونيو 2024.

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وإلَّى جانب سانتو، ضم مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي لاعب الوسط المصري طارق حامد، بالإضافة إلَّى قلب دفاع نادي الشباب أحمد الشراحيلي وظهِيْر عهد زكريا هُوساوي.

* حَقيْقَة قيام الاتحاد بتعيين أشرف بن شرقي

وفِيْ هذا السياق، كشفت الإعلامية الرياضية منار شاهِيْن، المقربة من البيت الاتحادي، أن العميد استأجر النجم المغربي أشرف بن شرقي، الجناح السابق لنادي الهلال، الذي انتهى عقده مع الزمالك المصري. قبل بضعة أيام.

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وأشار شاهِيْن فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن بن شرقي هُو خيار ثالث، وليس أساسيًا أو أولًا، فِيْ عقود فريق الاتحاد الأول لكرة القدم خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وكشفت الوسيلة الرياضية أن مجلس إدارة الاتحاد يتفاوض حاليا مع جناح أجنبي “بارز جدا”. وقال “إذا تمت الصفقة، فهذا خيار تقني مختلف”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن بعض الأسماء العالمية تعاونت مع نادي الاتحاد، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، لتعزيز موقع الجناح الهجومي. وعلى وجه الخصوص البرتغالي جوتا “الاسكتلندي سلتيك”، النيجيري فِيْكتور موسى “الروسي سبارتاك موسكو”.