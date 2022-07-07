ساديو ماني يروي كواليس مثيرة حول مشاركته مصاباً في أمم أفريقيا

كشف لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، بايرن ميونيخ، عن سيناريوهات مشاركته المصابة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في الكاميرون.

وقاد ساديو ماني السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري على حساب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح لأول مرة.

وقال ماني في مقابلة مع موقع Goal.com، إنه أصيب خلال ظهوره مع منتخب بلاده في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، أمام الرأس الأخضر، مما تسبب له في إصابته بارتجاج في المخ ونقل إلى المستشفى.

وأضاف “أرسل نادي ليفربول رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للضغط على الاتحاد السنغالي، من أجل إعطائي راحة لمدة 5 أيام، ما يعني أنني لن أشارك في مباراة ربع النهائي. . “.

وتابع “طبيب الفريق السنغالي أكد لي ذلك أيضًا، لكنني تواصلت مع مدرب الفريق ورئيس الاتحاد السنغالي، وطلبت منهم التوقيع على وثيقة تفيد بأنني مسؤول عن قراري، إذا توفيت. . ، سيقولون أن الخطأ خطأي “.

وختم “كنت على استعداد للتضحية بحياتي للفوز بكأس الأمم الأفريقية. حتى لو فزت بكأس العالم، لا أعتقد أن نفس الشعور كان سيحدث لي”.