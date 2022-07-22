سارة أبي كنعان بعد اتهامها بإجراء عمليات تجميل سخافة واهتموا بأنفسكَمْ

قالت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان، إنها لم تنزعج من الحملة التي أطلقها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بإجراء الكثير من العمليات التجميلية، وعلقت “ماذا نريد أن نفعل الناس يريدون التحدث وأنا لا. . ” لا تستمع إلَّى أي شخص “.

وأضاف أبي كنعان “هؤلاء الناس لا يضايقونني، لأنني أجد هذا موضوعًا سخيفًا لأنهم يحاولون الترفِيْه عَنّْ بعض الأشياء، خاصة وأنهم لا يفعلون شيئًا”.

ودعت الممثلة اللبنانية، خلال لقاء حصري مع “العرب اليوم”، من ينتقدها إلَّى المصالحة مع أنفسهم والاهتمام بشؤونهم وعدم التدخل فِيْ شؤون الآخرين.

وفِيْ السياق ذاته، كشفت الفنانة سارة أبي كنعان، سبب انسحابها من مسلسل “روح”، حيث أرجأت سبب اهتمامها بالسفر لتصوير عمل آخر، ما دفعها للاعتذار عَنّْ دويتو لها مع الفنان محمد. عطية. فِيْ مسرحية كتبها وأخرجها سامي كوجان.

وعبرت سارة عَنّْ حبها للممثلة كارين زرق الله التي حلت محلها فِيْ المسلسل إلَّى جانب عطية، وأشادت بأدائها وشبهتها ببذرة الكرز التي أكَمْلت الكعكة.

يشار إلَّى أن الفنانة سارة أبي كنعان تشارك فِيْ فِيْلم “طرف طلعت” إلَّى جانب الممثلين عباس جعفر وفؤاد يمين وأمل طالب وآخرين، حيث تؤدي دور شخصية قريبة جدًا من حياتها، حيث تتمتع بنفس العفوية. والحب والعاطفة للحياة.