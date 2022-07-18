سارة أبي كنعان تكشف سبب اعتذارها عَنّْ ثنائيتها مع محمد عطية

كشفت الفنانة اللبنانية، سارة أبي كنعان، أن سبب انسحابها من الثنائي مع الفنان المصري محمد عطية فِيْ مسلسل “روح” من تأليف وإخراج سامي كوجان، وهُو اهتمامها بالسفر وتصوير مسلسل آخر، سبق أن تعاقدت معها. مديريها.

وقال “أبي كنعان” إنه لم يكن يعلم أن فريق المسلسل الآخر سيطلب منه التواجد فِيْ الكواليس مبكرًا، مشيرًا إلَّى أنه كان من المفترض تأجيل تصوير المسلسل كَمْا هُو متفق عليه، لكن تلك الظروف حالت دون استمراره. . اعتذر مسلسل “روح” لصانعيه عَنّْ صعوبة التنسيق رغم أنه فضل عدم ذكر أي تفاصيل تتعلق بطبيعة المسلسل أو حتى دوره فِيْه.

وأعربت خلال مقابلة مع برنامج “Et in Arabic” عَنّْ حبها العميق للفنانة اللبنانية كارين زرق الله، التي حلت مكانها فِيْ المسلسل إلَّى جانب عطية، وأشادت بأدائها وشبهته بالثلج على لوح الشوكولاتة.

وأشار إلَّى إمكانية نجاح مسلسل “روح”، بسبب توافر عدة عوامل مساعدة، من بينها وجود طاقم من الممثلين الأكفاء، فضلاً عَنّْ النص الجيد والرؤية الإخراجية المميزة التي قالها كوجان والمخرج والكاتب. من المسلسل، استمتع.

من ناحية أخرى، يواصل أبي كنعان جني ثمار النجاح الكوميدي “طرف ثالث”، الذي عرض مؤخرًا فِيْ دور السينما اللبنانية، وهُو من تأليف دانيال حبيب وكامي كبابا، وإخراج سامي كوغان.

وكانت سارة أبي كنعان قد نشرت البرومو الخاص بالفِيْلم، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مرفقة تعليقًا “الله يرحمك سيد تشارلز”.

تفاعل العديد من أصدقاء ومحبي الفنانة مع الترويج الكوميدي المضحك، كَمْا أعرب البعض عَنّْ سعادتهم بتجمع نجوم الكوميديا ​​فِيْ لبنان بفِيْلم، وبارك الفنان جيسي عبده أبي كنعان للفِيْلم الجديد.

الفِيْلم من بطولة سارة أبي كنعان وعباس جعفر وأمل طالب وفؤاد يمين وأسعد رشدان وغيرهم من نجوم الكوميديا ​​اللبنانية.

كَمْا شاركت الفنانة فِيْ مسلسل “جنون العظمة”، الذي أنتج عام 2022، بشخصية “جدة الأحمر”، وهُو من تأليف أسامة عبيد الناصر وبشار مارديني، وإخراج أسامة عبيد الناصر، وبطولة قصي خولي، وريتا حايك. جنيد زين الدين وسعيد سرحان وريم نصر الدين.