سارة الأميري استراتيجية أبوظبي الصناعية تدعم التحول التكنولوجي

ويأتي إطلاق “استراتيجية أبوظبي الصناعية” تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي فِيْ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت ذلك سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

وتابعت “هذا بشكل يرفع الإنتاجية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشكل انطلاقة نحو تنويع القدرات الصناعية، ويعزز التحول التكنولوجي النوعي فِيْ الاستثمارات الصناعية، خاصة مع التطور الصناعي والتكنولوجي لإمارة أبوظبي. البنية التحتية التي تعزز قدرتها التنافسية وتدعم جاذبية الاستثمار الصناعي “. “.

تمكين القطاع الصناعي

وأضافت “تتكامل استراتيجية أبوظبي الصناعية مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تمكين القطاع الصناعي فِيْ دولة الإمارات وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ضمن إطار مدعوماً بالتكنولوجيا المتقدمة، كَمْا سيعزز مساهمة القطاع الصناعي فِيْ النمو الاقتصادي المستدام. تنمية رأس المال البشري، وخلق اقتصاد دائري، وتشجيع الاستثمار فِيْ تقنيات المستقبل، مما سيمكن القطاع الصناعي من تكوين شراكات جديدة، ويتزامن مع تحقيق إمارة أبوظبي لمركز متقدم فِيْ التصنيفات العالمية فِيْ الأداء. المؤشرات وحوافز الجودة والإمكانيات التي توفرها للقطاع الصناعي.

ولفتت إلَّى أن إمارة أبوظبي لديها قدرة وتأثير كبير فِيْ تحفِيْز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية والكفاءة، إضافة إلَّى الاهتمام الملحوظ ببناء القدرات الفنية والمعرفِيْة للكفاءات الوطنية، مروراً بالحوافز والتسهِيْلات الاستثمارية والاستثمارية. القدرات التي يوفرها للقطاع الصناعي، سواء على مستوى الصناعات ذات الأولوية، أو صناعات المستقبل. أو التكنولوجيا اللازمة لرفع مستوى المنتجات الصناعية بما يعزز تنافسيتها وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلَّى أنها ستعزز نقاط القوة الوطنية وتبادل المعرفة والخبرات فِيْ العديد من المجالات الحيوية، لا سيما من خلال زيادة الاعتماد على الحلول التقنية المتقدمة فِيْ القطاع الصناعي الإماراتي.

استراتيجية أبوظبي الصناعية

تم إطلاق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفِيْذي، فِيْ وقت سابق يوم الخميس 30 يونيو 2022 ؛ استراتيجية أبوظبي الصناعية.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية، اليوم الخميس، فِيْ إطار ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية فِيْ المنطقة، حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى إلَّى مضاعفة حجمها. قطاع التصنيع فِيْ أبوظبي سيصل إلَّى 172 مليار درهم بحلول عام 2031. من خلال تعزيز سهُولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كَمْا ستعمل الاستراتيجية من خلال برامجها الستة على خلق 13600 فرصة عمل متخصصة إضافِيْة مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما فِيْ ذلك دعم الجهُود وتنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية. للإمارة بنسبة 138٪ لتصل إلَّى 178.8 مليار درهم فِيْ أفق 2031.

ستساهم المبادرات المختلفة المدرجة فِيْ استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضًا إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري واعتماد سياسات صديقة للبيئة وخطط تحفِيْزية، فِيْ دفع عجلة تحول أبوظبي إلَّى اقتصاد دائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية فِيْ الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات وإعادة التدوير والتصنيع الذكي.