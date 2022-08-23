سارة الهاني تطلب السماح من شقيقتها لينا البكاء يعذب الميت فِيْ قبره

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة اللبنانية سارة الهاني شقيقتها لينا التي غادرت عالمنا قبل نحو أسبوعين إثر حادث مروري مروع فِيْ دولة الكويت.

نشرت سارة الهاني صورة لها ولشقيقتها الراحلة لينا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فِيْه “بعد رحيل أختي لم يحدث قط خروج أو أي شيء كهذا”. يهمني ويؤلمني، ذهب حبي وأصفى حب على وجه الأرض، ما عدا ذلك لم يذكر شيء.

وأبدت سارة رغبتها فِيْ الحديث عَنّْ أختها الراحلة، دون أن يشعرها أحد برحيلها إلَّى الأبد، مشيرة إلَّى أنها ما زالت تحت تأثير صدمة وفاتها، وأن ما حدث هُو مجرد “حلم”، وعلقت.، “أريد أن أتحدث عَنّْ لينا دون أن يثبط عزيمتي، لأنه بدون أن يريحني أحد، دون أن يجعلني أحد أشعر وكأنها ذهبت إلَّى الأبد. لينا، ما زلت أتخيل أن موتك مجرد حلم، أتذكر ذكرياتنا، أضحك مرة وأحرق ألف مرة عَنّْدما أدرك أن ملامحك أصبحت ذكرى فِيْ قلبي وعيني.

فِيْ رثاءها أعربت سارة الهاني عَنّْ حزنها الشديد على رحيل شقيقتها فِيْ حادث مروري، دون أن تعطيها الفرصة الأخيرة لتوديعها، فغادرت العالم دون أن تودعَنّْي، وتوقت روحي لها، ولكن ليس لها. وجدت اليوم “.

وفِيْ نهاية رسالتها لشقيقتها اعتذرت عَنّْ البكاء عليها، مشيرة إلَّى أن “البكاء يعذب الموتى فِيْ قبره”. وكتب “سمعت أن البكاء يتعب الموتى. بين ذراعي الأرض وارحم وحدته رحم الله روحه التي ضاعت وقلبي لم يكتف بها … تركت أختي ودفن قلبي فِيْ قبرها.

فِيْ 11 أغسطس، حطم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة اليوتيوب الشهِيْرة لينا الهاني، شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، بعد حادث مروري مروع فِيْ دولة الكويت.