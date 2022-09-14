سارة الهاني تنشر الفِيْديو الأخير الذي جمعها بشقيقتها الراحلة لينا

استذكرت الفنانة اللبنانية سارة الهاني، شقيقتها الراحلة اليوتيوب لينا الهاني، بنشرها آخر فِيْديو جمعتهما قبل وفاتها، معربة عَنّْ حزنها الشديد على فراقهما.

وظهرت سارة فِيْ الفِيْديو الذي نشرته عبر ميزة الأستوري على حسابها الرسمي على “إنستجرام” برفقة شقيقتها الراحلة لينا، طالبت إياها بالغناء وقبول الدعوة وأداء بعض الأغاني.

أرفقت سارة مقطع الفِيْديو بكلمات مؤثرة، قائلة إن هذا كان آخر فِيْديو يجمعهم عَنّْدما زرتها لينا فِيْ الرياض.

وكتبت الفنانة اللبنانية “هذه آخر فِيْديو أختي وأنا، لما أتت لزيارتي فِيْ الرياض، لم أكن أعلم أنها أتت لتودعَنّْي، وهذه آخر مرة أراك فِيْها. “

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفِيْديو، معربين عَنّْ حزنهم العميق لما حدث، ويدعون لأختهم الراحلة، ويدعون الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والراحة.

اغفر لي فقد قلبي وروحي

سارة الهاني كانت قد طلبت الإذن من أختها الراحلة لينا، بسبب بكائها المستمر عليها، عَنّْدما نشرت صورة للم شملهم، وكتبت “بعد أن غادرت أختي، لم تكن هناك لعبة أو أي شيء يهمني ويؤلمني، حبيبي وذهب أنقى حب على وجه الأرض، وبصرف النظر عَنّْها لم يذكر شيء، أريد أن أتحدث عَنّْ لينا دون أن يثبطني أحد، دون أن يريحني أحد، دون أن يشعرني أحد بأنني رحل. إلَّى الأبد.”

وأكد أنه يعتبر وفاة أخته مجرد حلم، لأنه يتذكر دائمًا لحظاتهما معًا وذكرياتهما، ليضحك مرة ويحترق ألف مرة، ليتذكر ملامحه التي أصبحت مجرد ذكرى.

وأضاف السلام مع قبره الذي أنزل ستارة الحياة وتركنا فِيْ رعب المشهد. رحم الله روح أختي التي تركتها للبقاء معي، معبرة عَنّْ حزنها وشوقها العميق لها، منذ مغادرتها دون أن تودعها.

واختتم رسالته بقوله “سمعت أن البكاء يتعب الموتى. سامحني يا أختي الضائع قلبي وروحي. أبكي بدموع شوق ولا بكاء اعتراض. رحمة.” على الذين ناموا بين ذراعي الأرض ورحموا وحدتهم قلبي فِيْ قبرهم.

وفاة لينا الهاني

فِيْ 11 أغسطس 2022، حطم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة مدربة اليوتيوب الشهِيْرة لينا الهاني، إثر حادث سير مروّع فِيْ دولة الكويت.

أفادت تقارير محلية أن الحادث المروري الذي تعرضت له لينا الهاني نتج عَنّْ اصطدام سيارتين مباشرة مع بعضهما البعض على طريق سريع فِيْ دولة الكويت، مما أدى إلَّى مقتل لينا على الفور.

تعتبر لينا الهاني إحدى ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ دولة الكويت، ولديها عدد كبير من المعجبين والمتابعين عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فهِيْ أم لطفلين ومديرة. من متجر LUXURIA.

كَمْا اهتمت الراحلة بشدة بعمل شقيقتها الفنانة سارة الهاني التي فازت بالمركز الأول فِيْ برنامج “ستوديو آرت” فِيْ مكالمة 2001/2002، والتي ميزت نفسها كأصغر فنانة لبنانية تفوز باللقب. .