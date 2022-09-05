سارة زكريا لم يتم منعي من الحفلات بسوريا.. ومدير أعمالها المرضى فشلوا

قالت الفنانة سارة زكريا، إنه لم يصدر أي قرار يمنعها من إحياء حفلات فِيْ سوريا، مؤكدة أنها ستقيم العديد منها وفق توجيهات نقابة الفنانين.

نشرت سارة زكريا صورة جمعتها نقابة الفنانين السوريين محسن غازي، وعلقت عليها قائلة “تشرفت اليوم بزيارة اتحاد الفنانين السوريين ونقابي واتحاد جميع الفنانين العرب، وكان لي نتشرف بلقاء النقيب محسن غازي والاستماع لتعليماته وتوجيهاته كقائد وفنان كبير لمشاهدته.

وأشار زكريا إلَّى أن أجواء الود والمحبة طغت على اللقاء، مؤكدا التزامه الكامل بتوجيهات النقابة.

وأضاف أن “الكابتن نفى صدور أي قرار بمنعَنّْي أو إيقافِيْ من حضور حفلاتي فِيْ سوريا وهذا يعطيني المزيد من الزخم للمضي قدما فِيْ إقامة المزيد من الحفلات فِيْ سوريا حسب توجيهات النقابة”.

واختتمت سارة زكريا تعليقها بشكر النقيب محسن غازي النقابة وداعميها فِيْ الوطن العربي عامة وفِيْ سوريا خاصة الذين قدموا لها دائما دعمهم الكامل وحبهم لها.

من جهته، أكد مدير أعمال الفنانة سارة زكريا، حسين قصيرة، أنه خلال لقائه مع النقيب محسن غازي، تمت مناقشة الأخبار الكاذبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا علاقة لها بالحَقيْقَة.

وأشار حسين كسيريه، خلال مقابلة حصرية لـ “العرب اليوم”، إلَّى أن هناك العديد ممن وصفهم بـ “السيكوباتيين” الذين يخشون النجاحات الأخيرة لسارة زكريا، حيث كانت من أشهر النجوم فِيْ سوريا.

وتابع “هناك أشخاص لا يجتهدون يحاولون اللجوء إلَّى صفحات وهمية لا علاقة لها بالإعلام السوري. حاولوا مهاجمتها لكنهم لم يتمكنوا من إلحاق الأذى بهم”.

وأكد أن الكابتن لم يتأثر بالشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يعامل جميع الفنانين كأب طيب، على حد قوله.

ونفى أن يكون انتشار قرار منعه من إقامة حفلات فِيْ سوريا قد ساهم فِيْ الانتشار السريع لأعماله الأخيرة “سنتزوج سرا”، وعلق “تنتشر أعمال سارة زكريا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وسائل الإعلام. الاجتماعية. “.

يشار إلَّى أن الفنانة ريم السواس، أكدت عودتها إلَّى الحفلات الحية فِيْ سوريا، حيث نشرت صورة من لقائها مع نقابة محسن غازي للفنانين السوريين خلال زيارتها لمقر النقابة.