سارة زكريا محسن غازي أبي الروحي.. ومُنعت من الغناء بتركيا لأنني غنيت للأسد

كشفت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، عَنّْ توقيعها تعهدًا فِيْ اتحاد الفنانين السوريين بعدم التكلم بالكلمات المسيئة فِيْ المسارح السورية، مؤكدة أنها مسؤولة عَنّْ جمهُورها فِيْ حال الإساءة أو الصراخ، وتمنت ألا يكرر جمهُورها الكلمات غير اللائقة. كلمات.

ولفتت سارة إلَّى أن نقابة الفنانين تحاول الحفاظ على الفن السوري، لكنها أكدت فِيْ الوقت نفسه أن الاتحاد “مخطئ فِيْ اتهامه بإلقاء كلمات مسيئة وخاطئة”.

وقالت فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إن رئيس نقابة الفنانين السوريين محسن غازي تحدث معها بشفافِيْة وكان مثل الأب الروحي يطلب منها الابتعاد عَنّْ بعض الكلمات غير اللائقة فِيْ الأغاني.

كَمْا وصفت الفنانة اللبنانية حفلاتها فِيْ سوريا بأنها جميلة، بتفاعل جمهُور كبير، وأجبرها حب الجمهُور على القدوم إلَّى سوريا واستعادة الحفلات الموسيقية، والتوقيع على التزام مع اتحاد الفنانين حتى لا يقول سيئًا. اشياء. كلمات. خلال عطلة الاعياد.

تحدثت سارة زكريا عَنّْ منعها من الغناء فِيْ دول كثيرة مثل تركيا، حيث طُلب منها حذف الفِيْديوهات التي غنت فِيْها لسوريا والرئيس بشار الأسد وعدم دخول سوريا أو الغناء فِيْها، لكنها رفضت، وباعتبارها نتيجة لذلك، تم وضعها على القائمة السوداء فِيْ تركيا.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أن أعداءه فِيْ الوسط الفني هم الخاسرون، وطالبهم بالاعتناء بأنفسهم والاهتمام بعملهم، مؤكدًا أن معركتهم ضدهم مجرد علامة على ضعفهم.