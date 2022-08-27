سارة زكريا من وين ، قد تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال افترات الأخيرة العديد من الفنانات اللبنانية والواتي يعملن في مجال الفن الغنائي ، ومن اشهرهم الفنانة المغنية سارة زكريا والتي حظيت على شعبية كبيرة خلال إنتشارها الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لأغانيها الشعبية ، حيث لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل جمهور متابعيها، خاصة من اللبنانيين ، تابعوا معنا .

من هي سارة زكريا – ويكيبيديا

سارة زكريا فنانة لبنانية، والدها ووالدتها من أصل لبناني، اشتهرت بلطف وجمال صوتها، وتؤدي أغانٍ شعبية بشكل يحظى بتقدير كبير من قبل محبيها ومتابعيها. كما أنها تشارك أغانيها على منصة يوتيوب للتواصل الاجتماعي، وتحقق مشاهدات عالية على معظم مقاطع الفيديو الخاصة بها. تقدمه بين الحين والآخر، وتعد سارة زكريا من أشهر الفنانين الذين انتشروا على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

سيرة سارة زكريا

تتضمن سيرة سارة زكريا المعلومات التالية

الاسم الكامل سارة زكريا.

مكان الميلاد لبنان.

الجنسية لبناني.

اللغات العربية.

العمر في الثلاثينات من عمرها.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج مهند زعيتر.

المهنة مطربة شعبية.

من أين سارة زكريا

سارة زكريا من لبنان. هي مغنية شعبية لبنانية. والدها ووالدتها من أصل لبناني. ولدت ونشأت في الجمهورية العربية اللبنانية. تؤدي معظم حفلاتها في مناطق مختلفة في بلدها بالإضافة إلى بعض الدول العربية المجاورة.

أشهر أغاني المطربة سارة زكريا

أطلقت الفنانة الشعبية سارة زكريا عددًا من الأغاني التي انتشرت على نطاق واسع في الوطن العربي، وحصدت نسب مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ومن بين هذه الأغاني ما يلي

أغنية يد سنو أبي الكاس.

ترشدك ترنيمة الله إلى جبلهم.

أغنية تاج الماس.

اغنية شابة قلبي مع الفنان مهند زعيتر.

أغنية لا ترحل وتفسد.

اغنية لاني شيخ ولا باشا.

من هو زوج سارة زكريا

زوج الفنانة سارة زكريا هو الفنان مهند زعيتر. من مواليد عام 1991. يبلغ من العمر 31 عامًا. يحمل الجنسية اللبنانية بالإضافة إلى الجنسية الفلسطينية. قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة. تزوج سارة بعد قصة حب جمعتهما، وشارك معها في بعض الأعمال الفنية. مشترك.

سارة زكريا انستغرام

تنشط الفنانة اللبنانية سارة زكريا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ولها صفحة رسمية على موقع انستجرام، حيث تشارك جمهورها مع حياتها العملية اليومية وصورها وفيديوهاتها، ويتابعها على إنستجرام حوالي 328 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم العربي، ويمكن متابعتها من خلال الرابط المباشر التالي “”.

سارة زكريا من وين ، هي إحدجى الفنانين اللبنانيين ، حظزية بشعبية كبيرة نتيجة الفيديوهات التي نشرت لأغانيها الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حيث عرفت بجمال ولطف صوتها ، كما تعرفنا على أشهر أغاني المطربة سارة زكريا .