سارة عبد الرحمن تجربتي غنية في “ريفو”.. وقضية الاعتداء على الفتيات “أكبر مني”

أعربت الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل “ريفو” قائلة “أعتبر دوري مقسم إلى مرحلتين زمنيتين مختلفتين، وهي من أهم التجارب التي قدمتها في حياتي”.

وأضافت الفنانة، بخصوص استضافتها للمسلسل في التسعينيات، أنها أحببت الاستماع إلى أغاني الفنانة سيمون والفنانة حنان، وساعدها المسلسل على استعادة الحالة التي فاتناها.

وأكدت الفنانة أنها تحب الاستماع إلى الموسيقى، وأنها تستمع إلى الفرق الموسيقية بأنواعها، وتحب دائمًا أن تكون على دراية بكل ما هو جديد.

وأشارت سارة إلى أنه يمكن تقديم تجربة غنائية، قائلة “يمكن للممثل أن يقدم جميع أنواع الفنون ويعيش كل الأدوار. إذا عرضوا عليّ دورًا غنائيًا، فلا مانع من تقديم ذلك “.

وأشارت إلى أنها ومجموعة من زملائها يقدمون كوميديا ​​ستاند أب على منصتهم الخاصة، حتى يشتهر هذا النوع من الفن والكوميديا ​​بشكل أفضل.

ولفتت الفنانة إلى أنها تحب المشاركة في أي عمل درامي يتحدث عن قضية مهمة سواء كانت تخص المرأة أو قضية عامة.

وفي حديثها عن التنمر والعنف وقتل الفتيات، قالت إن كل من يفعل ذلك بأي فتاة يجب أن يحاسب ولا يلام على الفتاة، مضيفة “نحن جميعًا ناضجون ولدينا ضمير كاف لنعرف ما يجب أن نفعله” وماذا نفعل. لكى يفعل”. يجب ألا نفعل “.

يذكر أن مسلسل “ريفو” شارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب منهم أمير عيد، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، محسن محيي الدين، ملك حجازي، ميناء العبدلي. نجار وفنانين مختلفين آخرين، وتأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.